EE. UU. Evita un posible ataque terrorista este domingo

Cinco personas fueron detenidas este domingo 27 de septiembre en las inmediaciones de la base de la Royal Air Force (RAF) en Fairford, Gloucestershire, Inglaterra, ante un presunto plan para causar daños en las instalaciones militares que albergan tropas y aeronaves estadounidenses.
La policía antiterrorista británica informó que varios hombres fueron detenidos por presuntas infracciones relacionadas con la legislación sobre explosivos. Tras la intervención, varias viviendas ubicadas en los alrededores de la base fueron evacuadas como medida de seguridad.
Reacción de Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al operativo y aseguró que los cinco sospechosos eran vigilados desde hacía tiempo y que, según la información que recibió, pretendían causar daños significativos en la instalación militar.
Estábamos investigándolos. Querían causar grandes daños en nuestra base, y trabajar con los británicos funcionó muy bien", declaró Trump a periodistas.
La base de Fairford alberga a la 501.ª Ala de Apoyo de Combate, una unidad administrativa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. La unidad estadounidense confirmó que ninguno de sus integrantes estuvo involucrado en el incidente y señaló que mantiene coordinación con las autoridades británicas para garantizar la seguridad de sus militares y de los residentes de la zona.
El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, agradeció la labor de los equipos de emergencia y aseguró que la situación se encontraba bajo control.
Las autoridades británicas continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso y establecer las posibles responsabilidades de los cinco detenidos.