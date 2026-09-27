Insivumeh confirma la conformación de la depresión 18-E

La depresión 18-E se conformó durante la madrugada de este domingo, 27 de septiembre de 2026, confirmó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). La entidad añadió que el fenómeno se ubica a en el sur de las costas del Pacífico mexicano, a 800 kilómetros al suroeste de las costas de San Marcos, Guatemala.
Añadieron que la depresión se desplaza hacia el noroeste, por lo que no representa peligro directo ni indirecto para nuestro país.
Las lluvias previstas para hoy no tiene relación con la depresión 18-E, explicaron las autoridades, precisaron que las mismas "se asocian a abundante humedad, inestabilidad atmosférica y calentamiento diurno".
Agregaron que las lluvias persistirán durante las siguientes 24 a 48 horas en gran parte del país.
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Lluvias en Guatemala no tiene relación con la depresión 18-E
El Insivumeh aseguró que los mayores acumulados de lluvia se pueden presentar en Occidente, Altiplano Central, Bocacosta y Valles de Oriente, donde se pueden seguir promoviendo lahares en la cadena volcánica, crecidas de ríos, inundaciones, movimientos en masa o daños en la red vial del país.
La instancia reiteró que estas precipitaciones no están relacionadas con la depresión 18-E.
Según el pronóstico de las lluvias del Insivumeh, durante el amanecer y la mañana se experimentaron neblina y lloviznas en valles o sectores montañosos.
Asimismo, la entidad reportó nubosidad dispersa, alternando con nublados parciales y posibles lloviznas o lluvias dispersas, con viento predominando del sur ligero.
Lluvias se presentarán en la tarde o noche
Durante tarde y noche, la inestabilidad atmosférica y abundante humedad continuarán promoviendo los nublados con lloviznas o lluvias previstas y posible actividad eléctrica desde el sur al centro del país, pronosticaron.
"No se descarta que puedan presentarse tormentas locales severas en sectores montañosos o volcánicos", advirtieron.