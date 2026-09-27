Mario Escobar comete error en el Xelajú vs. Comunicaciones

El árbitro internacional guatemalteco Mario Escobar cometió uno de los peores errores de su exitosa carrera anoche durante el encuentro entre Xelajú y Comunicaciones, válido por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional al no expulsar al jugador Brayam Castañeda cuando le mostró la segunda tarjeta amarilla, error que fue evidenciado por la prensa deportiva hasta que Escobar atendió su falla y terminó por expulsar al jugador visitante.
Brayam Castañeda había ingresado al terreno de juego al minuto 44 de la primera mitad luego de una hemorragia de Emerson Raymundo provocada por una patada de Luis Cardona.
Castañeda fue amonestado por Mario Escobar al minuto 46, es decir, en el primer minuto de juego en la etapa complementaria. Luego, el partido llegó al tiempo adicional, donde el árbitro añadió 10 minutos. Y fue al minuto 90+3 cuando un gol de Axel de la Cruz terminó por dar la remontada 2-3 a favor de Comunicaciones.
La expulsión que se le escapó a Mario Escobar
Después de ese momento, hubo una jugada a balón dividido donde la fueron a pelear Brayam Castañeda y Widvin Tebalán, por lo que al ser la segunda amonestación debía ser expulsión para Castañeda, pero Mario Escobar la omitió.
El partido continúo y la prensa deportiva del país se preguntaba ¿por qué no había sido expulsado Brayam Castañeda? Ante la incertidumbre que se generó, el panel de periodistas de la televisora que transmite los partidos de Xelajú le piden al comunicador que estaba a nivel de gramilla (Rodrigo "Pichi" Morales) que consultara sobre dicha amonestación.
Luego de la comunicación entre el periodista y el cuarto árbitro Allan Monroy, éste último se da cuenta del error cometido y se lo dice por el auricular a Mario Escobar, quien después de al menos tres minutos rectificó su decisión y terminó por expulsar a Castañeda cuando el partido ya llegaba al minuto 90+7.
Ese error arbitral quedó evidenciado a nivel nacional y trasciende fronteras.
@muchafinta
escobar el arbitro dejo jugar 3 minutos a un jugador que tuvo que ser expulsado #gol #copa #futbol⚽️ #502 @clubxelajumc @cd.marquense @malacatecooficiall @comunicacionesfc @csdmunicipall @deportivosanpedrooficial @cdguastatoya♬ Aleph Gesaffelstein - SoundVisualized
¿Puede perder Comunicaciones el partido?
Tras ese grave error de Mario Escobar, alguna parte de la prensa quezaltecas y aficionados lanudos han asegurado que Xelajú puede pelear el partido en la mesa por alineación indebida.
Pero reglamentariamente, no hay un artículo o inciso que respalde tal argumento, por lo que no habría cabida para que los "Cremas" del Comunicaciones pierdan dicho enfrentamiento.
Lo único que pude ocurrir es que, la Comisión Arbitral sanciones a Mario Escobar y no le asigne partidos en las siguientes jornadas, castigo que normalmente no son públicos por que serán en las siguientes jornadas y nombramientos arbitrales cuando se sepa si Escobar es asignado a un duelo de Liga Nacional.