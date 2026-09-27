MP insta a denunciar intimidaciones por medios digitales

El Ministerio Público (MP) emitió un comunicado este domingo, 27 de septiembre de 2026, para pedir a los guatemaltecos que denuncien cualquier intimidación por medios digitales. A su vez, reafirmó "que la integridad de las investigaciones es condición indispensable para una justicia eficaz y confiable".
Asimismo, el ente investigador aseguró que solo sus canales oficiales "hablan en nombre de la institución". "Sus actuaciones tienen carácter reservado conforme a la ley. Por ello, quienes aseguran conocer de antemano el rumbo de las investigaciones no son fuentes confiables". aseguró.
El MP agregó que las narrativas de terceros carecen de fundamento, no reflejan la posición institucional, pueden afectar derechos de las personas y comprometen el avance de los procesos penales.
Añadieron que el ente investiga las conductas de redes impulsadas por agendas propias que, desde el anonimato, buscan imponer sus intereses mediante la intimidación, la amenaza, la coacción y otros posibles hechos criminales contra fiscales, operadores de justicia, periodistas y ciudadanos.
En otras noticias: El Encuentro de Conviteros 2026 hace retumbar con música la zona 1
MP mantiene su compromiso con la objetividad
El ente investigador declaró que "la acción penal se orienta exclusivamente a hechos delictivos, con pleno respeto a la libertad de expresión y de prensa".
Finalmente, el MP reiteró que su compromiso es actuar con objetividad, legalidad y transparencia. Por esa razón resaltó la invitación a la población para denunciar cualquier intimidación recibida por medios digitales.
Embajada de EE. UU. pide evitar las noticias falsas
De la misma manera, la embajada de Estados Unidos en Guatemala (EE. UU.) pidió a la población que no se deje engañar "por mentirosos que difunden fake news".
Solo las cuentas oficiales del gobierno de los EE. UU., como esta, hablan en nombre del gobierno del presidente Trump", recalcaron.
Agregó que las noticias fraudulentas también difunden narrativas sin fundamentos, mientras afirman tener información privilegiada.
"No son fuentes confiables. Son personajes que buscan imponer su propia agenda", evidenciaron.
Finalmente, pidieron verificar fuentes antes de confiar y difundir mensajes falsos.