 El Encuentro de Conviteros 2026 hace retumbar la zona 1
Nacionales

Fotos: El Encuentro de Conviteros 2026 hace retumbar con música la zona 1

Cientos de parejas disfrazadas se ubican en el parque Jocotenango y en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias para el Encuentro de Conviteros 2026.

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Las calles del centro histórico en la Ciudad de Guatemala se llenarán de color y música durante este domingo, 27 de septiembre de 2026, por el Encuentro de Conviteros 2026 que se celebrará en la zona 1.

Autoridades de tránsito reportaron que desde muy temprano, las parejas de bailarines se concentraron en dos puntos: El Parque Jocotenango de la zona 2 capitalina (antes conocido como Parque Morazán) y en los alrededores del Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias.

El Encuentro de Conviteros 2026 hace retumbar la zona 1 | Ministerio de Cultura y Deportes

El Encuentro de Conviteros 2026 hace retumbar la zona 1 / Ministerio de Cultura y Deportes

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El Encuentro de Conviteros 2026 hace retumbar la zona 1 / Ministerio de Cultura y Deportes

Asimismo, el Ministerio de Cultura y Deportes compartió imágenes de la llegada de los conviteros, quienes viajaron desde muy temprano hacia la capital. En las imágenes se pudo ver que al descender de los autobuses, los bailarines se prepararon con sus disfraces y sus máscaras para la jornada de danza.

"Entre máscaras, ritmo y mucha emoción, los grupos están dando los últimos detalles antes de salir a recorrer las calles del Centro Histórico", reportó la cartera de Cultura y Deportes en uno de sus primeros reportes del Encuentro de Conviteros 2026.

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Recorrido del Encuentro de Conviteros 2026

Los organizadores reportaron que los conviteros avanzarán desde ambos puntos de concentración por la 6a. avenida de la zona 1, con dirección hacia la Plaza de la Constitución.

Cabe resaltar que algunos conviteros pernoctaron en la Ciudad de Guatemala y otros viajaron desde muy temprano, según consigna el Ministerio de Cultura y Deportes en sus canales oficiales.

Según el programa, los recorridos de parejas de bailarines iniciarían a las 8:00 horas de este domingo.

En imágenes se pudo constatar que varios grupos de conviteros usan trajes folklóricos y otros utilizan trajes caricaturescos, ejemplificando personajes de series animadas. Otros utilizan máscaras de animales como conejos, ratones, ardillas y perros, entre otros.

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