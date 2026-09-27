Mueren dos hombres por rayo en Sacatepéquez: lo que debes saber

Dos agricultores murieron luego de ser alcanzados por un rayo mientras se resguardaban de la lluvia durante una tormenta eléctrica. El hecho ocurrió el viernes 25 de septiembre en una zona de cultivos ubicada en el kilómetro 48 de la ruta que conduce de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, hacia Palín, Escuintla.
Las víctimas se encontraban en una zona montañosa cuando fueron sorprendidas por la descarga eléctrica. Tras el incidente, ambos cuerpos quedaron tendidos en el área de cultivos.
Bomberos Voluntarios de Santa María de Jesús acudieron al lugar para atender la emergencia y realizaron las evaluaciones correspondientes. Sin embargo, al efectuar las revisiones primarias, los socorristas determinaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales.
Identifican a las víctimas mortales
Las víctimas fueron identificadas como Agustín Cuy Osoy, de 55 años, y Juan Gabriel Yuman Cuca, de 52 años, ambos originarios de Santa María de Jesús.
Tras confirmarse los fallecimientos, las autoridades aseguraron el área y quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.
El hecho causó consternación entre habitantes de la comunidad, debido a que ambos hombres perdieron la vida mientras buscaban resguardarse de las condiciones climáticas.