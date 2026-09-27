 Inundaciones en Bangkok: calles y autos sumergidos en agua
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VIDEOS | Inundaciones cubren calles y dejan vehículos bajo el agua en Bangkok

Bangkok sigue en alerta tras acumular 30 millones de metros cúbicos de lluvia.

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Calles convertidas en ríos y vehículos sumergidos., Captura de pantalla video de X.
Calles convertidas en ríos y vehículos sumergidos. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Bangkok y la región central de Tailandia continúan este domingo en alerta por fuertes lluvias después de que unos 30 millones de metros cúbicos de agua inundaran varias zonas de la capital, por lo que las autoridades declararon el estado de desastre en los 50 distritos de la megaurbe.

El Departamento de Meteorología de Tailandia (DDPM) informó de que, debido a un sistema de baja presión, "se prevén lluvias continuas, así como precipitaciones aisladas de fuertes a muy fuertes" en la zona central del país, incluyendo Bangkok y sus alrededores, además de tormentas en el 80 % de la región.

La nueva alerta llega después de que el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, señalara la víspera que cerca de 300 milímetros de lluvia -unos 30 millones de metros cúbicos de agua- se acumularon en la ciudad en 48 horas, lo que provocó inundaciones en distintos puntos, sobre todo en el este.

Desastre sobre los 50 distritos 

El céntrico barrio de Ekkamai resultó especialmente afectado, con parte de su principal avenida cortada y tramos de la carretera Petchaburi -una de las arterias de Bangkok- completamente anegados.

La Administración Metropolitana de Bangkok mantiene el estado de desastre sobre los 50 distritos bajo su jurisdicción y ordenó el cierre de centros educativos este lunes, recogió la cadena Thai PBS.

En una alerta ciudadana que los residentes de la megaurbe recibieron sobre las 9:00 hora local (2:00 GMT), las autoridades anunciaron la habilitación de refugios temporales en el distrito de Khlong Toei, que alberga el complejo comercial EmDistrict, uno de los principales centros de convenciones y exposiciones de Tailandia y el popular parque Benjakitti.

Líneas de autobús y tren sufrieron interrupciones, mientras los aeropuertos internacionales que sirven a Bangkok han operado con normalidad. La aerolínea insignia del país, Thai Airways, está permitiendo cambios de fecha gratuitos a pasajeros afectados por las inundaciones.

Sistema de baja presión 

El sistema de baja presión causante del temporal se encuentra este domingo al oeste de Bangkok y se prevé una disminución progresiva de las fuertes y persistentes lluvias antes de que este se disipe el lunes, al llegar a la vecina Birmania (Myanmar), según la plataforma meteorológica Zoom Earth.

Con unos 9 millones de habitantes en su término municipal y más de 15 en su área metropolitana, Bangkok es especialmente susceptible de sufrir inundaciones ante fuertes precipitaciones debido a factores como su ubicación sobre el delta del río Chao Phraya, a unos 1,5 metros sobre el nivel del mar; o la histórica sobreexplotación de acuíferos subterráneos, que ha contribuido al hundimiento de la metrópolis.

Tailandia sufrió en 2011 unas de las peores inundaciones de su historia, provocadas por una temporada monzónica excepcionalmente lluviosa y varias tormentas tropicales, con más de 800 muertos y de 13 millones de afectados, según el Banco Mundial. EFE

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