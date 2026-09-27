Boxeador mexicano fallece tras varios días hospitalizado

El boxeo mexicano se encuentra de luto tras el fallecimiento de Arturo "Lobito" Torres, quien murió a los 26 años luego de permanecer varios días hospitalizado y en coma inducido debido a las complicaciones provocadas por un coágulo cerebral. El pugilista, originario de Mexicali, Baja California, sufrió la grave lesión después de su más reciente combate y no logró recuperarse pese a los esfuerzos del personal médico.
Torres enfrentó el pasado 19 de septiembre a Gilberto "Torito" García en el Parque Vicente Guerrero, en Mexicali. La pelea terminó en el séptimo asalto, cuando su esquina decidió detener el combate por nocaut técnico. Poco después, el boxeador se desvaneció y comenzó a sufrir convulsiones, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General de Mexicali.
Luto en el boxeo mexicano
Los médicos detectaron un coágulo cerebral y el deportista tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica. Posteriormente permaneció en coma inducido durante varios días, mientras familiares y personas cercanas esperaban por una evolución favorable. Sin embargo, su estado de salud se complicó y finalmente falleció el 25 de septiembre.
Arturo "Lobito" Torres dejó un récord profesional de 15 victorias, seis de ellas por nocaut, seis derrotas y tres empates. Debutó como profesional en 2018 y durante su trayectoria conquistó los títulos regionales de la Fecombox en las categorías gallo y pluma. Su muerte ha generado consternación en el ámbito del boxeo mexicano, especialmente en Mexicali, donde desarrolló buena parte de su carrera deportiva.
También te puede interesar: