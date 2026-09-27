 Conred reporta 18 fallecidos por temporada de lluvias 2026
Nacionales

Conred reporta 18 fallecidos por la temporada de lluvias 2026

El ente de prevención resaltó que en lo que va del año se han atendido 1 mil 758 emergencias por las lluvias.

Compartir:
Recientemente un derrumbe ocurrió en el kilómetro 33 de la Ruta Departamental SAC-11, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez., Conred.
Recientemente un derrumbe ocurrió en el kilómetro 33 de la Ruta Departamental SAC-11, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez. / FOTO: Conred.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que en la actual temporada de lluvias 2026 se han registrado 18 personas fallecidas a causa de distintas emergencias. El ente de prevención añadió que en este periodo también se han atendido un total de 1 mil 758 eventos que han afectado a 205 mil 299 personas, principalmente por inundaciones.

Conred añadió que la actual temporada de lluvias ya ocasionó un incremento en el tema de inundaciones, con un total de 492. Asimismo, relató que el departamento con más emergencias reportadas recientemente es Huehuetenango con dos.

Otros departamentos que reportaron emergencias por las lluvias fueron Retalhuleu, Baja Verapaz, Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula e Izabal. En estos lugares se reportó una emergencia en cada uno durante las últimas 24 horas.

La entidad añadió que dos servicios a las emergencias fueron por fuertes vientos, uno por inundación, uno por deslizamiento, uno por la caída de árboles, uno por caída de rocas, uno socavamiento y uno por derrumbe.

En otras noticias: El jefe de la cartera del Interior aseguró que, de los 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC, los tribunales han dejado en libertad a 15.

Villeda revela que 15 de 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC fueron liberados por los tribunales

El jefe de la cartera del Interior aseguró que, de los 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC, los tribunales han dejado en libertad a 15.

Lluvias incrementan las inundaciones

Conred destacó en un comunicado que hasta el pasado sábado se reportaban 487 inundaciones. Sin embargo, las lluvias recientes hicieron que la cifra subiera a 492.

Además, se han producido 290 caídas de árboles y 168 deslizamientos en Alta Verapaz, donde se concentró la mayor cantidad de eventos registrados, recientemente, seguido de Guatemala e Izabal.

De acuerdo con el INSIVUMEH, se espera que las lluvias continúen. Los mayores acumulados podrían registrarse en Bocacosta, Occidente, Valles de Oriente y Altiplano Central, sin descartar lluvias en otras áreas.

"La continuidad de las lluvias puede favorecer que se presenten diversas emergencias. Ante estas condiciones, el Sistema CONRED mantiene coordinación con autoridades locales y municipales para realizar Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), y atender a la población que pueda verse afectada", reportaron.

La SE-CONRED recomendó evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas y prestar atención a señales como grietas, hundimientos o caída de rocas. De ser necesario aplique el principio de autoevacuación y siga las indicaciones de las autoridades locales.

Foto embed
Recientemente un derrumbe ocurrió en el kilómetro 33 de la Ruta Departamental SAC-11, Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez. - Conred.

En Portada

Guatemala registró dos temblores durante la madrugadat
Nacionales

Guatemala registró dos temblores durante la madrugada

06:58 AM, Sep 29
Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nuevat
Nacionales

Vehículos de transporte pesado con fallas complican tránsito en Villa Nueva

06:33 AM, Sep 29
Jehú Fajardo: Siempre vamos a dar todo por nuestro paíst
Deportes

Jehú Fajardo: "Siempre vamos a dar todo por nuestro país"

07:32 AM, Sep 29
Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belicet
Nacionales

Guatemala niega que aeronave militar violara el espacio aéreo de Belice

07:39 AM, Sep 29
El Bolillo Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemalat
Deportes

El "Bolillo" Gómez pone en duda su continuidad tras la goleada de Guatemala

07:15 AM, Sep 29

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga NacionalEE.UU.ComunicacionesReal Madridredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar