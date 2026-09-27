Conred reporta 18 fallecidos por temporada de lluvias 2026

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reportó que en la actual temporada de lluvias 2026 se han registrado 18 personas fallecidas a causa de distintas emergencias. El ente de prevención añadió que en este periodo también se han atendido un total de 1 mil 758 eventos que han afectado a 205 mil 299 personas, principalmente por inundaciones.
Conred añadió que la actual temporada de lluvias ya ocasionó un incremento en el tema de inundaciones, con un total de 492. Asimismo, relató que el departamento con más emergencias reportadas recientemente es Huehuetenango con dos.
Otros departamentos que reportaron emergencias por las lluvias fueron Retalhuleu, Baja Verapaz, Guatemala, Sacatepéquez, Chiquimula e Izabal. En estos lugares se reportó una emergencia en cada uno durante las últimas 24 horas.
La entidad añadió que dos servicios a las emergencias fueron por fuertes vientos, uno por inundación, uno por deslizamiento, uno por la caída de árboles, uno por caída de rocas, uno socavamiento y uno por derrumbe.
En otras noticias: El jefe de la cartera del Interior aseguró que, de los 29 presuntos motoladrones capturados por la PNC, los tribunales han dejado en libertad a 15.
Lluvias incrementan las inundaciones
Conred destacó en un comunicado que hasta el pasado sábado se reportaban 487 inundaciones. Sin embargo, las lluvias recientes hicieron que la cifra subiera a 492.
Además, se han producido 290 caídas de árboles y 168 deslizamientos en Alta Verapaz, donde se concentró la mayor cantidad de eventos registrados, recientemente, seguido de Guatemala e Izabal.
De acuerdo con el INSIVUMEH, se espera que las lluvias continúen. Los mayores acumulados podrían registrarse en Bocacosta, Occidente, Valles de Oriente y Altiplano Central, sin descartar lluvias en otras áreas.
"La continuidad de las lluvias puede favorecer que se presenten diversas emergencias. Ante estas condiciones, el Sistema CONRED mantiene coordinación con autoridades locales y municipales para realizar Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), y atender a la población que pueda verse afectada", reportaron.
La SE-CONRED recomendó evitar cruzar ríos crecidos o calles inundadas y prestar atención a señales como grietas, hundimientos o caída de rocas. De ser necesario aplique el principio de autoevacuación y siga las indicaciones de las autoridades locales.