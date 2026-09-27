Xavi logra su primer triunfo como DT de Países Bajos

Xavi Hernández consiguió este domingo su primera victoria como seleccionador de Países Bajos, luego de que su equipo se impusiera 2-1 a Serbia en Belgrado, en la segunda jornada del grupo A2 de la Liga de Naciones. El gran protagonista fue Mexx Meerdink, delantero de 23 años del AZ Alkmaar, quien respondió a la confianza del técnico español con un doblete que selló el triunfo de la selección neerlandesa.
Después del empate conseguido en los últimos minutos frente a Alemania en su debut, Países Bajos sumó tres puntos importantes y se mantiene invicto en el torneo, con cuatro unidades de seis posibles. El conjunto dirigido por Xavi mostró personalidad como visitante y volvió a dejar buenas sensaciones en el inicio de una nueva etapa bajo las órdenes del exfutbolista español, campeón del mundo y de Europa durante su etapa como jugador.
Inicio prometedor de Xavi Hernández
Meerdink abrió el marcador desde el punto penal después de que el árbitro Szymon Marciniak sancionara una falta de Terzic sobre Summerville. Serbia reclamó la decisión, pero el delantero del AZ Alkmaar no falló desde los once metros. Sin embargo, Países Bajos perdió poco después a Cody Gakpo por una lesión en el tobillo izquierdo y, apenas comenzada la segunda parte, Luka Jovic aprovechó un descuido defensivo para igualar el encuentro.
La reacción neerlandesa fue inmediata y Meerdink volvió a aparecer para marcar el 1-2 con un remate cruzado de zurda. Con más de 20 minutos todavía por jugar, Países Bajos controló el tramo final, generó nuevas oportunidades y consiguió conservar la ventaja hasta el pitido final. De esta manera, Xavi Hernández celebró su primer triunfo al frente de la selección neerlandesa y mantiene su proyecto invicto después de sus dos primeros compromisos.