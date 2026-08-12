Xavi toma las riendas de la selección de Países Bajos

Xavi Hernández ha sido elegido como nuevo seleccionador de Países Bajos, en una decisión que marca su regreso a los banquillos después de su salida del FC Barcelona en 2024. El exjugador y extécnico azulgrana asumirá el cargo que dejó vacante Ronald Koeman tras la eliminación del combinado neerlandés en el Mundial de 2026, con el objetivo de iniciar un nuevo proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030.
La Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) hizo oficial la contratación mediante un comunicado en el que confirmó que el entrenador español, de 46 años, llegó a un acuerdo contractual que se extenderá hasta el Mundial de 2030. "Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos", señaló el organismo, que también le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.
Xavi vuelve a suceder a Ronald Koeman
La llegada de Xavi tiene además un detalle particular, ya que volverá a suceder a Ronald Koeman en un banquillo. En octubre de 2021, el español tomó las riendas del Barcelona después de la salida del neerlandés, quien había sido destituido del conjunto catalán. Ahora, cinco años después, ambos vuelven a estar vinculados por un relevo, aunque esta vez al frente de una selección nacional con grandes aspiraciones en el fútbol europeo.
Xavi dejó de dirigir al Barcelona el 24 de mayo de 2024, cuando el presidente Joan Laporta decidió poner fin a su etapa en el club. Su último encuentro fue el 26 de mayo de ese año, con una victoria por 1-2 frente al Sevilla. Posteriormente, el alemán Hansi Flick asumió el puesto. Ahora, el excentrocampista inicia una nueva etapa en su carrera, con el desafío de plasmar su filosofía de juego en Países Bajos y conducir al equipo hacia el Mundial de 2030.