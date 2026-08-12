 Antigua busca primer triunfo en la Copa Centroamericana 2026
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Antigua busca su primer triunfo en la Copa Centroamericana 2026

El “Panza Verde” debe ganar para seguir esperanzado en lograr el objetivo de una clasificación, que hoy está casi pérdida.

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Antigua trabajó en el Pensativo antes de enfrentar a Marathón de Honduras
Antigua trabajó en el Pensativo antes de enfrentar a Marathón de Honduras / FOTO: Antigua
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Antigua G. F. C. busca este jueves su primer triunfo ante Marathón en la tercera fecha de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 para conservar las opciones de clasificar a cuartos de final desde el grupo B.

Antigua, dirigido por el argentino Mauricio Tapia, espera hacer valer su condición de local en el estadio Pensativo de Antigua Guatemala (Sacatepéquez).

El equipo de Antigua marcha sin puntos en el sótano del grupo B, que lidera en solitario el Real Estelí nicaragüense con 6 unidades, seguido por el Alianza salvadoreño con 3.

Marathón marcha en la tercera casilla con un punto, al igual que el Herediano costarricense.

Los de Tapia saltarán a la cancha con la obligación de buscar un triunfo de local y mantener las opciones de clasificación, tras los adversos resultados de los demás representantes guatemaltecos en el certamen regional.

Xelajú y Mixco, comprometidos

En esta misma competición, los otros clubes del país quedaron comprometidos en sus aspiraciones tras caer como visitantes.

Xelajú, dirigido por el mexicano Roberto Hernández, cayó goleado 5-2 por el Plaza Amador panameño en el grupo A, zona que lideran Liga Deportiva Alajuelense y el propio equipo panameño con 6 puntos cada uno.

En el grupo C, Mixco cayó por 3-0 ante Saprissa, que lidera la zona con 9 puntos, y la formación guatemalteca está en el último puesto.

El cuarto representante de Guatemala, Municipal, descansa en esta jornada dentro del Grupo D, donde marcha segundo con 4 puntos, a dos del líder Motagua hondureño.

Saprissa golea a Mixco y lo deja prácticamente eliminado

Saprissa resolvió con autoridad su compromiso ante Mixco y fortaleció su posición en el grupo, mientras el cuadro guatemalteco quedó al borde de la eliminación.

Jornada del miércoles 12 de agosto

  • Motagua vs. Cartaginés a las 19:00 horas GT
  • FAS vs. Verdes a las 21:00 horas GT

Jornada del jueves 13 de agosto  

  • Alianza vs. Umecit a las 18:00 horas GT
  • Firpo vs. Diriangén a las 20:00 horas GT
  • Antigua vs. Marathón a las 20:00 horas GT 
Plaza Amador destroza a Xelajú y lo deja al borde de la elminación

Xelajú sufrió una dolorosa goleada 5-2 ante el Plaza Amador de Panamá y quedó al borde de la eliminación, tras sumar su segunda derrota en la Copa Centroamericana 2026.

*Información EFE.

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