 Resultado Saprissa vs. Mixco - Copa Centroamericana 2026
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Saprissa golea a Mixco y lo deja prácticamente eliminado

Saprissa resolvió con autoridad su compromiso ante Mixco y fortaleció su posición en el grupo, mientras el cuadro guatemalteco quedó al borde de la eliminación.

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Partido entre Saprissa y Mixco por la Copa Centroamericana 2026 - Deportivo Mixco
Partido entre Saprissa y Mixco por la Copa Centroamericana 2026 / FOTO: Deportivo Mixco
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El Deportivo Saprissa goleó 3-0 a Mixco en la tercera jornada de la Copa Centroamericana 2026 y dio un paso prácticamente definitivo hacia los cuartos de final. El conjunto costarricense sumó su tercera victoria en igual número de partidos y llegó a nueve puntos, mientras que los chicharroneros sufrieron su segunda derrota del certamen y quedaron al borde de la eliminación.

El partido quedó prácticamente sentenciado en el primer tiempo. Saprissa salió con intensidad y abrió el marcador apenas al minuto 2, cuando Newton Williams puso el 1-0. Cuatro minutos después, Gerson Torres amplió la ventaja para los morados, que aprovecharon el desconcierto de Mixco. La pesadilla guatemalteca continuó al 32, cuando Kendall Waston marcó el tercero y dejó una pesada losa sobre el equipo dirigido por los chicharroneros.

Mixco prácticamente eliminado

Mixco tuvo una oportunidad inmejorable para meterse nuevamente en el partido, pero la desaprovechó. Al minuto 35, Nicolás Martínez ejecutó un penal que fue detenido por el guardameta Abraham Madriz, quien evitó el descuento y mantuvo la cómoda ventaja de Saprissa. Con el 3-0, el conjunto costarricense manejó el encuentro y terminó asegurando tres puntos que lo dejan muy cerca de avanzar a la siguiente ronda.

Pese a la complicada situación, Mixco todavía conserva una posibilidad matemática de clasificar. Los guatemaltecos tienen cero puntos y una diferencia de goles de -5, por lo que necesitan ganar sus dos partidos restantes, ante UMECIT y Alianza FC de Panamá, para llegar a seis unidades. Además, requieren que Olimpia pierda sus dos encuentros pendientes, frente a Alianza y Saprissa.

Incluso en ese escenario, la diferencia de goles será determinante, pues el equipo hondureño actualmente tiene seis puntos y una diferencia de +3. En otras palabras, Mixco está contra las cuerdas y necesita un cierre perfecto, acompañado de varios resultados favorables, para protagonizar una remontada que ahora mismo parece un milagro.

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Celebración de Saprissa ante Mixco en la Copa Centroamericana 2026 - Saprissa
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