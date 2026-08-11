Camión cisterna aplasta una patrulla de la PNC

Bomberos Voluntarios reportaron la tarde de este martes 11 de agosto, un accidente de tránsito que dejó dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), fallecidos, en el kilómetro 250 de la carretera al Atlántico, jurisdicción del municipio de Morales, Izabal.
En el percance se vieron involucrados un vehículo de transporte pesado que trasladaba combustible gasolina y una patrulla de la Policía.
Bomberos destacaron tres unidades de emergencia y equipo hidráulico, debido a que una persona quedó atrapada en el interior del vehículo, siendo necesario realizar labores de extracción para poder rescatarla.
Como resultado del accidente, se reporta el fallecimiento de dos agentes de la Policía , mientras que dos agentes más fueron trasladadas a un hospital de la región para recibir atención médica.
La Policía lamentó la muerte de los agentes Brandon Marcelo Camó Solomán y de Rony Vitelio Cortez López. " Nos solidarizamos con su familia, pedimos a Dios fortaleza y resignación. A la vez, confiamos en la recuperación de los otros heridos en este percance vial.", indicó la Policía a través de un comunicado.
La PNC también identificó a los agentes heridos como: Nestor Quintino Guevara Salazar, Oscar Danilo Pineda Gómez y Oliver Dagoberto Leon Sanabria.
Las autoridades superiores de de la Policía ordenaron que se brinde el apoyo necesario a las familias de los agentes de este accidente.
Con información de Winston Cano y Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*