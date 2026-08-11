 Romeo Santos lanza 'Fundación Los Santos' por su hijo
Farándula

Romeo Santos presenta “Fundación Los Santos” en honor a su hijo con autismo

Este esfuerzo surge de su experiencia personal y busca mejorar el acceso a recursos educativos y comunitarios vitales.

Compartir:
Romeo Santos
Romeo Santos / FOTO:
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Romeo Santos anunció la creación de la Fundación Los Santos, una nueva organización filantrópica dedicada a brindar apoyo directo a niños con autismo y sus familias.

Este proyecto surge de la propia experiencia del artista como padre de un niño con esta condición, lo que lo llevó a identificar la urgencia de ampliar el acceso a recursos, oportunidades educativas y redes de ayuda.

"Esta fundación es profundamente personal para mí. Como padre de un niño con autismo, he experimentado de primera mano tanto las alegrías como los desafíos que muchas familias atraviesan todos los días", compartió Santos en un comunicado de prensa.

Según cifras de la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM) de los CDC de Estados Unidos, aproximadamente uno de cada 31 niños de ocho años ha sido diagnosticado con autismo.

Estas estadísticas subrayan la importancia de contar con sistemas de apoyo, precisamente el objetivo central de la Fundación Los Santos, de acuerdo con Romeo Santos.

La organización destinará recursos a diferentes programas y a entidades aliadas que trabajen temas relacionados con el autismo. Entre sus primeras acciones se contemplan:

  • Entrega de subvenciones
  • Alianzas con otras organizaciones
  • Apoyo a iniciativas educativas y comunitarias

Un compromiso personal y una voz para la comunidad

Los proyectos iniciales incluyen la creación de centros de recursos para familias, programas educativos personalizados y actividades enfocadas en el desarrollo social de los niños.

Además, se planean colaboraciones con escuelas y organizaciones comunitarias para potenciar el alcance de la fundación.

El propio Romeo Santos hará una aportación personal y organizará encuentros privados, solo por invitación, para involucrar a líderes y personas dispuestas a respaldar la misión de la entidad.

Esta iniciativa representa la primera vez que Romeo Santos impulsa una plataforma filantrópica pública de esta magnitud, aunque el cantante aclaró que ha apoyado causas benéficas de manera privada durante años.

"Durante años he querido crear algo que pudiera marcar una diferencia real, no solo para mi familia sino también para muchas otras que enfrentan circunstancias similares", expresó.

En su etapa inicial, la fundación se enfocará en generar condiciones para que los niños con autismo y sus familias accedan a más recursos y oportunidades, con el objetivo de consolidar una estructura de apoyo sostenible a largo plazo.

Foto embed
Romeo Santos familia - Instagram

En Portada

Confirman ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidadt
Nacionales

Confirman ataque cibernético contra la Corte de Constitucionalidad

03:42 PM, Ago 11
Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudiar en el extranjerot
Nacionales

Jóvenes guatemaltecos reciben becas para estudiar en el extranjero

03:35 PM, Ago 11
Múltiple colisión vehicular deja varios heridos en Sacatepéquezt
Nacionales

Múltiple colisión vehicular deja varios heridos en Sacatepéquez

02:38 PM, Ago 11
Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández como invitado especialt
Farándula

Mocedades regresa a Guatemala con Alex Fernández como invitado especial

03:22 PM, Ago 11
Corinthians no renueva a Memphis Depay por problemas económicost
Deportes

Corinthians no renueva a Memphis Depay por problemas económicos

01:45 PM, Ago 11

Temas

Mundial 2026DestacadasGuatemalaFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosNoticias de GuatemalaEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar