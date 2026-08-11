Romeo Santos lanza 'Fundación Los Santos' por su hijo

Romeo Santos anunció la creación de la Fundación Los Santos, una nueva organización filantrópica dedicada a brindar apoyo directo a niños con autismo y sus familias.
Este proyecto surge de la propia experiencia del artista como padre de un niño con esta condición, lo que lo llevó a identificar la urgencia de ampliar el acceso a recursos, oportunidades educativas y redes de ayuda.
"Esta fundación es profundamente personal para mí. Como padre de un niño con autismo, he experimentado de primera mano tanto las alegrías como los desafíos que muchas familias atraviesan todos los días", compartió Santos en un comunicado de prensa.
Según cifras de la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM) de los CDC de Estados Unidos, aproximadamente uno de cada 31 niños de ocho años ha sido diagnosticado con autismo.
Estas estadísticas subrayan la importancia de contar con sistemas de apoyo, precisamente el objetivo central de la Fundación Los Santos, de acuerdo con Romeo Santos.
La organización destinará recursos a diferentes programas y a entidades aliadas que trabajen temas relacionados con el autismo. Entre sus primeras acciones se contemplan:
- Entrega de subvenciones
- Alianzas con otras organizaciones
- Apoyo a iniciativas educativas y comunitarias
Un compromiso personal y una voz para la comunidad
Los proyectos iniciales incluyen la creación de centros de recursos para familias, programas educativos personalizados y actividades enfocadas en el desarrollo social de los niños.
Además, se planean colaboraciones con escuelas y organizaciones comunitarias para potenciar el alcance de la fundación.
El propio Romeo Santos hará una aportación personal y organizará encuentros privados, solo por invitación, para involucrar a líderes y personas dispuestas a respaldar la misión de la entidad.
Esta iniciativa representa la primera vez que Romeo Santos impulsa una plataforma filantrópica pública de esta magnitud, aunque el cantante aclaró que ha apoyado causas benéficas de manera privada durante años.
"Durante años he querido crear algo que pudiera marcar una diferencia real, no solo para mi familia sino también para muchas otras que enfrentan circunstancias similares", expresó.
En su etapa inicial, la fundación se enfocará en generar condiciones para que los niños con autismo y sus familias accedan a más recursos y oportunidades, con el objetivo de consolidar una estructura de apoyo sostenible a largo plazo.