 Corinthians no renueva a Memphis por problemas económicos
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Corinthians no renueva a Memphis Depay por problemas económicos

Las elevadas condiciones planteadas por Memphis Depay hicieron imposible un acuerdo con Corinthians, que optó por no renovar al neerlandés, ahora disponible como agente libre.

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Memphis Depay durante un partido del Brasileirao con el Corinthians - Corinthians
Memphis Depay durante un partido del Brasileirao con el Corinthians / FOTO: Corinthians
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Corinthians confirmó este martes que no renovará el contrato del delantero neerlandés Memphis Depay, quien llegó al conjunto brasileño en septiembre de 2024 y finalizó su vínculo con la institución a finales de julio. A través de un comunicado oficial, el club explicó que la decisión de no extender la relación contractual fue tomada por motivos exclusivamente financieros, poniendo así punto final a la etapa del atacante en el ‘Timao’.

La negociación se habría complicado debido a las condiciones planteadas por Depay para continuar en el equipo. Según los detalles que trascendieron, el futbolista presentó a los directivos dos borradores en los que solicitaba un incremento del 10 % sobre las cantidades inicialmente ofrecidas en conceptos de salario, derechos de imagen y marketing. Además, habría pedido quedarse con el 20 % de los premios económicos obtenidos por Corinthians en caso de conquistar títulos, beneficios que se sumarían a una pretensión salarial cercana a los 15 millones de dólares contemplada en el documento.

Los lujos que exigía Memphis Depay

Las exigencias también incluían beneficios fuera del terreno de juego. Entre las condiciones figuraba la solicitud de un palco VIP exclusivo en el Neo Química Arena, con libertad para recibir invitados, así como la posibilidad de utilizar el estadio durante dos días completos para organizar eventos privados.

De acuerdo con lo planteado, el 50 % de los ingresos generados por esas actividades sería destinado al personal del jugador. En el plano deportivo, otra de las condiciones que habría generado sorpresa estaba relacionada con el Mundial de Clubes, pues Depay pretendía recibir una compensación económica en caso de que Corinthians conquistara el torneo, incluso si para entonces ya no perteneciera a la plantilla.

De esta manera, las diferencias económicas terminaron por hacer inviable la continuidad del neerlandés en el conjunto paulista. Corinthians optó por no aceptar las condiciones planteadas y cerró una etapa que comenzó en 2024, cuando Depay llegó con la expectativa de convertirse en una de las principales figuras del equipo. Ahora, el atacante deberá definir su próximo destino mientras el ‘Timao’ afronta una nueva etapa sin uno de sus nombres más mediáticos de los últimos aIma

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Imagen de archivo de Memphis Depay - Archivo

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