Familia graba salida de casa durante terremoto en Colombia

Una familia decidió evacuar su vivienda como medida de prevención, durante el terremoto de 7.4 grados que sacudió a Colombia, sin esperar ver cómo su vivienda colapsaría a los segundos.
La familia de Liliana Pérez Ocampo logró salir de su casa segundos antes del colapso de la vivienda ubicada en Pereira, una de las tres zonas más afectadas por el potente sismo. La mujer narró a medios internacionales que al inicio pensaron que se trataba de un temblor leve, como suele ocurrir en ese país sudamericano, pero después de 30 segundos los movimientos telúricos se intensificaron.
El video ha sido ampliamente compartido en redes sociales y muestra cómo los integrantes de la familia, que afortunadamente se encuentran a salvo, conversan, incluso por teléfono, mientras salen de la vivienda.
Pereira, en busca de desaparecidos
La ciudad colombiana de Pereira vive este martes, un día después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, entre la búsqueda de desaparecidos y la zozobra por la tragedia que ya se ha cobrado la vida de al menos 72 personas en la capital del departamento de Risaralda.
Tras la emergencia inicial, agravada por los problemas en las comunicaciones, el desabastecimiento de combustible y los cortes de luz causados por el sismo, la ciudad amaneció con mucho movimiento en las calles y con una gran operación para rescatar a la mayor cantidad posible de personas atrapadas bajo los escombros.
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia deja cerca de 240 muertos, según el balance de distintas autoridades regionales, aunque el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, informó este martes que las personas fallecidas son 181 hasta el momento.
En Risaralda, departamento ubicado en la turística región del Eje Cafetero, son "alrededor de 90 personas fallecidas", indicó el secretario de Gobierno regional, Israel Londoño.