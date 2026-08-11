 Zonas de desastre en Colombia tras el terremoto: un vistazo real
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Así lucen las zonas de desastre tras el terremoto en Colombia

Imágenes muestran la destrucción en Colombia un día después del terremoto.

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Terremoto en Colombia. , Redes sociales.
Terremoto en Colombia. / FOTO: Redes sociales.
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Imágenes y videos muestran la magnitud de la destrucción provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia. Edificios colapsados, calles cubiertas de escombros y personas buscando desesperadamente a sus familiares son algunas de las escenas que dejó la emergencia.

El sismo ocurrió a las 7:34 de la mañana y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento fue percibido en varias regiones del país y provocó graves daños en ciudades como Pereira, Cali y Manizales.

Las imágenes más impactantes muestran a socorristas y voluntarios removiendo escombros con sus propias manos mientras buscan posibles sobrevivientes entre las estructuras destruidas. En algunos puntos, los equipos de rescate forman cadenas humanas para retirar restos de edificios y utilizan herramientas básicas para avanzar entre el polvo y los materiales.

Pereira aparece entre las zonas más golpeadas. Fotografías y videos muestran calles afectadas, construcciones derrumbadas y grandes grupos de personas colaborando en las labores de emergencia. En Cali también se registraron colapsos de edificaciones y escenas de ciudadanos evacuando sus viviendas ante el temor de nuevas réplicas.

Cifra de fallecidos en Colombia 

El balance más reciente reporta más de 200 personas fallecidas y más de 900 heridas, mientras decenas de edificaciones resultaron destruidas o afectadas. Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda y rescate.

Las imágenes de la tragedia también muestran la angustia de familiares que permanecen cerca de las zonas de desastre, a la espera de noticias sobre personas desaparecidas.

Colombia enfrenta ahora una carrera contra el tiempo. Los equipos de emergencia continúan trabajando entre toneladas de escombros para encontrar sobrevivientes, mientras las autoridades coordinan la atención de los damnificados y la recuperación de las zonas afectadas.

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