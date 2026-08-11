 Google se convierte en nuevo socio tecnológico del Barcelona
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Google se convierte en nuevo socio tecnológico del Barcelona

El FC Barcelona suma a Google como socio oficial en tecnología e inteligencia artificial, con el objetivo de acercar nuevas experiencias digitales a su comunidad de aficionados.

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Banderas del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou - Archivo
Banderas del FC Barcelona en el Spotify Camp Nou / FOTO: Archivo
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Google Gemini y Google Pixel se han convertido en nuevos socios oficiales del FC Barcelona, en una alianza que incorpora la inteligencia artificial y la tecnología móvil a la relación del club con sus aficionados. El acuerdo contempla a Gemini como socio en la categoría de inteligencia artificial para el consumidor y a Pixel como socio oficial de telefonía móvil, según anunció este martes la entidad azulgrana. Con esta colaboración, el Barça busca aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para ofrecer experiencias más personalizadas a sus seguidores, tanto dentro del estadio como desde sus hogares.

Google Gemini es la familia de herramientas de inteligencia artificial desarrollada por Google. Esta tecnología permite a los usuarios interactuar con sistemas capaces de comprender y generar texto, analizar información, responder preguntas y ayudar en distintas tareas digitales. En el marco de su alianza con el Barcelona, Gemini podría convertirse en una herramienta para acercar contenidos y experiencias del club a los aficionados de una manera más personalizada, aprovechando las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial.

¿Qué beneficios tendrá esta colaboración para el Barcelona?

Por su parte, Google Pixel es la línea de dispositivos electrónicos de Google, que incluye principalmente teléfonos inteligentes y otros productos tecnológicos. Los móviles Pixel se caracterizan por integrar el sistema operativo Android con funciones desarrolladas por Google, además de herramientas de fotografía, inteligencia artificial y servicios propios de la compañía. Su incorporación como socio oficial de telefonía móvil del Barça permitirá vincular estas capacidades con la experiencia de los seguidores, especialmente a través de dispositivos de última generación.

El FC Barcelona considera que esta alianza representa un paso adelante en su estrategia para fortalecer el vínculo con su afición mediante la innovación. La unión entre la experiencia tecnológica de Google y el alcance internacional del conjunto azulgrana pretende transformar la manera en que los seguidores interactúan con el club, dentro y fuera del estadio. De esta forma, la inteligencia artificial y la tecnología móvil pasan a ocupar un papel relevante en la búsqueda de nuevas experiencias para la comunidad barcelonista.

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