 Hansi Flick firma su renovación con el FC Barcelona
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Hansi Flick firma su renovación con el FC Barcelona

El FC Barcelona oficializó la renovación de Hansi Flick hasta junio de 2028, con opción de ampliar el vínculo por un año adicional.

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Hansi Flick junto a Joan Laporta y Rafa Yuste - FC Barcelona
Hansi Flick junto a Joan Laporta y Rafa Yuste / FOTO: FC Barcelona

La continuidad de Hansi Flick al frente del FC Barcelona ya es una realidad. El técnico alemán renovó este lunes su contrato con la entidad azulgrana por una temporada más, extendiendo así su vínculo hasta el 30 de junio de 2028, con la posibilidad de prolongarlo hasta 2029. La firma se llevó a cabo en un acto privado en las oficinas del Spotify Camp Nou, acompañado por dirigentes como Joan Laporta, Rafael Yuste y Deco, quienes respaldaron la continuidad de un proyecto que ha devuelto la ilusión al barcelonismo.

Desde su llegada en el verano de 2024 para sustituir a Xavi Hernández, Flick logró transformar rápidamente la dinámica de un equipo golpeado por la irregularidad y los malos resultados. Su impacto fue inmediato: en su primera temporada conquistó el triplete nacional y llevó al Barça hasta las semifinales de la Liga de Campeones. En la presente campaña, el conjunto catalán añadió a sus vitrinas la Supercopa de España y un nuevo título de LaLiga, alcanzando un balance de cinco trofeos en apenas dos años.

Las claves de la continuidad de Flick

Más allá de los éxitos deportivos, el estratega de 61 años ha conseguido implantar un estilo de juego ofensivo, dinámico y competitivo que ha conectado tanto con la plantilla como con la afición. Limitado por la situación económica del club, Flick apostó decididamente por la cantera y encontró un equilibrio entre la experiencia de figuras consolidadas y el crecimiento de jóvenes talentos. Futbolistas como Robert Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal, Pedri, Fermín López y Pau Cubarsí han sido piezas fundamentales en la consolidación del proyecto.

La renovación de Flick representa también una apuesta por la estabilidad institucional y deportiva del Barcelona. Antes de la firma oficial, el técnico alemán participó junto a Ronald Araújo, Rafael Yuste y Joan Laporta en un acto simbólico en el museo del club, donde fueron depositados los trofeos de LaLiga y la Supercopa conquistados esta temporada. Con el respaldo de la directiva y el reconocimiento de la afición, Flick continuará liderando una etapa que ha devuelto al Barça al protagonismo en el fútbol europeo.

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Hansi Flick le dedica el título de LaLiga a su padre fallecido - Agencia EFE

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