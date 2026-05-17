 Insivumeh reporta temblores de 3.2 y 2.9 grados en el país
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Insivumeh reporta temblores de 3.2 y 2.9 grados en el país

Los movimientos sísmicos no causaron daños, ni alarma entre la población.

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Según el Insivumeh, el temblor ocurrió a las 3:55:37 horas de la madrugada., Archivo.
Según el Insivumeh, el temblor ocurrió a las 3:55:37 horas de la madrugada. / FOTO: Archivo.

Según un reporte del departamento de Sismología del Insivumeh, la tarde de este domingo, 17 de mayo de 2026, se registraron dos temblores 3.2 y 2.9 grados respectivamente, sin que se reporten daños o alarma entre la población por los mismos.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) añadió que ambos fenómenos tuvieron como epicentro el departamento de Escuintla.

El primero de los temblores ocurrió a las 15:29 horas y el segundo fue reportado a las 15:33 horas. Sin embargo, los cuerpos de rescate no reportaron emergencias derivado del movimiento de tierra.

Las autoridades han recomendado en repetidas ocasiones que al momento de un temblor, es necesario guardar la calma y no repetir noticias falsas o rumores. Asimismo, piden mantenerse informados por medio de fuentes con credibilidad, para evitar desinformación.

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¿Qué hacer en caso de temblor?

La Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-CONRED) mantiene un llamado permanente a la población para mantenerse informada y preparada ante la actividad sísmica que se pueda presentarse en el territorio nacional. Para ello solicitaron fortalecer acciones preventivas para salvaguardar la vida.

"Estar preparados puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Por ello, se recomienda elaborar su Plan Familiar de Respuesta, en el que se identifiquen roles, puntos de encuentro y rutas de evacuación seguras", instaron en sus perfiles oficiales.

Conred indicó que también se debe contar con una mochila de las 72 horas, con insumos necesarios para cada integrante del hogar, así como un Kit de Emergencias para Mascotas.

"Mantenga los números de emergencia en un lugar visible y actualizados. En caso de emergencia, manténgase informado a través de las cuentas oficiales de la CONRED y del INSIVUMEH, evitando difundir rumores o información no verificada", pidieron.

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