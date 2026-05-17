 Bernardo Arévalo anuncia que se dirigirá a la nación
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Bernardo Arévalo dirigirá un mensaje a la nación

Las cuentas oficiales del mandatario, Bernardo Arévalo, anunciaron que el Presidente de la República dictará un mensaje a la nación.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 25 de febrero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa "La Ronda", el miércoles 25 de febrero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

Fuentes oficiales del Gobierno de Guatemala anunciaron que el presidente, Bernardo Arévalo, se dirigirá a la nación esta noche de domingo, 17 de mayo de 2026. Según el anuncio oficial, el mensaje se emitirá a las 20:00 horas.

"Pueblo de Guatemala: Hoy comienza un nuevo capítulo en la historia de nuestra patria. Esta noche me dirigiré con un mensaje a la nación", destacó el Jefe del Organismo Ejecutivo.

El anuncio del mensaje a la nación, de parte de Arévalo, fue emitido desde la cuenta central del Gobierno de Guatemala en X, antes Twitter. El mensaje fue compartido a eso de las 15:30 horas.

El Gobierno de Guatemala hizo un llamado a los guatemaltecos para que se unan a la transmisión en el horario indicado de este domingo. 

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Durante su gestión al frente de la FECI, unidad que será liquidada, el fiscal ha reiterado que la ciudadanía respalda su trabajo, argumento con el que sostiene el calificativo que, a su vez, ha generado críticas y reacciones divididas.

Temas recientes tratados por Arévalo

En publicaciones recientes, Arévalo se ha referido a varios temas, entre los que se destacan traslados reos por parte del Ministerio de Gobernación y el proceso de transición de autoridades en el Ministerio Público (MP).

Durante la mañana de este domingo, la vicepresidenta, Karin Herrera, utilizó las redes sociales para expresarse ante el cambio de administración en el MP. Mediante este recurso, la vicepresidenta expresó sus mejores deseos al nuevo Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna.

Herrera expresó su deseo de que la agenda de trabajo de García Luna sea prioritaria en la investigación de varios casos, como los que incluyen delitos del crimen organizado. Entre ellos mencionó la trata de personas y otros que vulneran a la niñez, adolescencia y mujeres guatemaltecas.

En el tema del nuevo Fiscal General, AmCham también manifestó su felicitación al licenciado Gabriel García Luna por la designación. En breve comunicado, la entidad hizo un llamado al profesional, reiterando la importancia de continuar impulsando una justicia independiente, transparente y eficiente.

También le solicitaron una administración que fortalezca la seguridad jurídica y consolide un clima propicio para la competitividad, la inversión y el crecimiento económico del país.

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