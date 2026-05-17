Barcelona derrota a Betis en el adiós de Robert Lewandowski

El delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, fue titular en su último partido con la camiseta azulgrana en el Spotify Camp Nou, este domingo en la penúltima jornada de La Liga EA Sports frente al Betis, que partió con el centrocampista argentino Giovani Lo Celso en el centro del ataque.
Además de las ausencias ya conocidas de Lamine Yamal y Frenkie de Jong, el entrenador del conjunto local, Hansi Flick, tuvo la baja de última hora de Ferran Torres por una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo, mientras que Marcus Rashford, que era duda, empezó en el banquillo.
Dos goles de Raphael Dias 'Raphinha' le dio la victoria al Barcelona (2-0) ante el Real Betis en el último partido de la temporada del conjunto azulgrana en el Spotify Camp Nou.
El extremo brasileño, que regresaba a la titularidad, engañó a Álvaro Valles, guardameta del Betis, que fue el mejor de los visitantes. Luego, se aprovechó de un error defensivo para liquidar el partido.
Al 67, Gavi invade el espacio de Isco, que había armado la pierna para rematar, y al 68, Isco venció a Joan Garcia para el descuento.
Luego, al 73, João Pedro Cancelo sentenció el partido al colocar el 3-1.
Alineaciones
- Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Eric, Gerard Martín, Cancelo; Bernal, Pedri; Raphinha, Gavi, Fermín; y Lewandowski
- Betis: Vallés; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Junior Firpo; Fidalgo, Amrabat, Deossa; Antony, Lo Celso y Ez Abde.