Primer mensaje del Fiscal General: "Vamos a investigar con rigor y con principios"

El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna, tomó posesión del cargo este domingo 17 de mayo para dirigir la institución durante los próximos cuatro años. En su primer mensaje digerido a la nación, enfatizó que su actuar se basará en realizar investigaciones "con rigor y con principios".
El pronunciamiento del funcionario fue compartido por medio de un video difundido en las redes sociales institucionales durante la madrugada. En el mismo, se exponen las acciones puntuales acerca del plan de trabajo que se pone en marcha a partir de hoy y se resalta el compromiso de cumplir con las leyes vigentes, cesar la persecución selectiva y no usar la entidad como "un arma al servicio de ningún grupo".
"Les habla Gabriel Estuardo García Luna, su fiscal general y jefe del Ministerio Público", se le escucha decir al inicio de la grabación. Agrega que, luego de meses, el proceso ha culminado de la forma en que establece la ley y la Constitución Política de la República de Guatemala para concretar su llegada al MP.
Continúa agradeciendo a las instancias involucradas en su designación, a su equipo de trabajo y a su familia, así como a los grupos de sociedad civil, la ciudadanía en general y a la comunidad internacional que se ha manifestado tras su nombramiento.
"Hoy no inicia una administración más. Hoy inicia una oportunidad para devolverle dignidad a la justicia penal guatemalteca", manifestó posteriormente García Luna. Asimismo, aseguró que recibe una institución que carga con "heridas profundas", ante lo cual corresponde seguir una ruta para sanarla que se enfoca en dos pasos primordiales: analizar el estado exacto en que se encuentra y trabajar "sin pausa y sin excusas".
Plantea recuperación de la confianza y fortalecimiento de la institución
García Luna señaló que muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaran de creer en la justicia, sino porque la justicia dejó de creerles a ellos. En ese contexto, señaló que hoy empieza el deber de recuperarla, lo cual aseguró que no se cumple con discursos, sino con hechos.
De igual forma, indicó que la entidad no puede utilizarse con ningún fin político ni obedecer órdenes de ninguna clase, a la vez que se refirió al mandato constitucional del Ministerio Público, acerca del cual resaltó que es claro y consiste en investigar delitos, perseguir a quienes los cometen y velar por el cumplimiento de las leyes de Guatemala.
"Ese mandato no es negociable. No se dobla ante presiones, no se acomoda a conveniencias y no puede tener distinciones. La ley es pareja o no es ley. No puede ser utilizado el MP dentro de un régimen democrático y republicano como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que deben de cesar cualquier persecución selectiva", aseguró.