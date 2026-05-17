 Antoine Griezmann pide perdón en su despedida del Atlético
Deportes

Antoine Griezmann pide perdón en su despedida del Atlético Madrid

El jugador francés recordó el capítulo cuando se marchó del club al Barcelona.

Compartir:
Antoine Griezmann estuvo acompañado por su familia en el último partido en el Metropolitano
Antoine Griezmann estuvo acompañado por su familia en el último partido en el Metropolitano / FOTO: @Atleti

Antoine Griezmann pidió "perdón de nuevo" a la afición del Atlético de Madrid durante el homenaje que recibió tras el triunfo ante el Girona en el último partido del futbolista en el Metropolitano.

"Daros las gracias por quedaros todos en el estadio. Sois una pasada", comenzó en su saludo a la grada.

"En segundo lugar, quiero decir algo muy importante para mí. Sé que muchos lo hicieron, pero otros no. Pido perdón otra vez", dijo Griezmann en referencia a su marcha al Barcelona en la temporada 2019-2020.

"No me di cuenta del cariño que tenía aquí y fue un error. Volví a recapacitar e hicimos todo para volver aquí y disfrutar de nuevo. Quiero agradecer a todos mis compañeros desde 2014 hasta hoy. Ha sido increíble disfrutar con ellos cada victoria, cada derrota. Ha sido increíble para mí luchar con vosotros. Quiero agradecer a los fisios y utilleros. Agradecer al cuerpo técnico y al que cambió todo en este club. Don Diego Pablo Simeone", expresó Griezmann.

"Gracias a ti hay más ilusión en este vestuario. Gracias a ti me sentí el mejor del mundo y te debo muchísimo", añadió.

Foto embed
Antoine Griezmann se despidió del Atlético de Madrid - @Atleti

Agradecimiento a su capitán

"También que hablar de Koke. Mi preferido. Nuestro Capitán. Yo no sé si soy una leyenda, pero tú eres puta leyenda de este club", dijo Griezmann, quien dedicó en su discurso palabras para su esposa. "Tengo que agradecer a mi esposa, mi mujer. Muchas gracias por apoyarme, por aguantarme en los días malos, por mi enojo en las derrotas. Te amo".

"No he podido traer una liga o una Champions, pero me llevo vuestro cariño para toda una vida. Gracias a padres, madres, tíos y tías por traer a vuestros niños aquí para demostrarles que es el Atlético de Madrid, lo mejor del mundo", concluyó.

"Estoy muy bien, muy feliz, con dolor de cabeza por llorar tanto, y es verdad que pasa tan rápido que toqué cinco balones y ya era el minuto 30, pero al final recibí el cariño de la gente después del triunfo y ahí sí puse los pies en la tierra. Miré todo alrededor, tomé mi tiempo y ver a mis compañeros, a mi mujer, mis niños, toda al gente que ha venido, para mí ha sido increíble y todo eso lo he disfrutado", dijo el futbolista en conferencia de prensa.

*Información EFE.

En Portada

García Luna: La eficiencia del MP no puede medirse solo por el volumen de expedientes que ingresan o se cierrant
Nacionales

García Luna: "La eficiencia del MP no puede medirse solo por el volumen de expedientes que ingresan o se cierran"

12:13 PM, Mayo 17
Nuevo Fiscal General anuncia el cierre de la FECIt
Nacionales

Nuevo Fiscal General anuncia el cierre de la FECI

12:40 PM, Mayo 17
Karin Herrera expresa sus mejores deseos al nuevo jefe del MPt
Nacionales

Karin Herrera expresa sus mejores deseos al nuevo jefe del MP

11:16 AM, Mayo 17
Enjambre masivo de abejas invade la Casa Blanca y video se vuelve viral en redest
Internacionales

Enjambre masivo de abejas invade la Casa Blanca y video se vuelve viral en redes

10:55 AM, Mayo 17
Antoine Griezmann pide perdón en su despedida del Atlético Madridt
Deportes

Antoine Griezmann pide perdón en su despedida del Atlético Madrid

04:16 PM, Mayo 17

Temas

GuatemalaDestacadasFútbol#liganacionalMundial 2026Fiscal GeneralMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos