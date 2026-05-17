 Rafael Curruchiche y el origen de su autodenominación como "el fiscal del pueblo"
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Rafael Curruchiche y el origen de su autodenominación como "el fiscal del pueblo"

Durante su gestión al frente de la FECI, unidad que será liquidada, el fiscal ha reiterado que la ciudadanía respalda su trabajo, argumento con el que sostiene el calificativo que, a su vez, ha generado críticas y reacciones divididas.

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El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en la conferencia de prensa para exponer avances del caso “Unops: Corrupción Presidencial”, el lunes 17 de noviembre.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, se refirió al tema en un video compartido en sus redes sociales. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, ha sido constante en pronunciarse con respecto a la realidad nacional y responder a señalamientos que surgen en su contra tanto a nivel nacional como internacional, en los que se le vincula con una gestión que supuestamente criminaliza a ciertos sectores y personas.

El funcionario ha rechazado tales expresiones y, por el contrario, ha mencionado que hay una percepción positiva sobre su trabajo, llegando incluso a autodenominarse "el fiscal del pueblo". Este concepto ha sido cuestionado en redes sociales por los ciudadanos, mientras que él continuaba publicando mensajes en sus cuentas personales describiéndose de esa manera.

"Me felicitan por la labor"

En ciertas ocasiones, Curruchiche ha hablado al respecto. En noviembre de 2025, en el marco de la conferencia que brindó para dar detalles sobre los avances en la investigación del caso "Unops: Corrupción Presidencial", indicó de dónde surge ese calificativo que menciona con regularidad.

El funcionario indicó que se hace llamar así porque en los mercados, centros comerciales, incluso en la 6ª avenida de la zona 1, es notorio que los guatemaltecos reconocen su trabajo. Aseguró que se puede dar cuenta de ello porque las personas "hasta se toman fotos" con él.

Incluso dijo que podría hacer un recorrido con la prensa en esas áreas para mostrar lo que afirmó que aseguró que de esa manera se podría evidenciar que es cierto lo que dice y "también los bots y netcenter que hay en redes sociales se podrán dar cuenta".

    "Yo lo noto también en mis redes sociales, donde las personas también me felicitan por la labor que se está realizando en la institución. No solo me felicitan a mí, sino también a otros funcionarios del Ministerio Público", compartió.

Según sus palabras, se ha reconocido los avances "casualmente" a raíz de este caso Unops, donde se ha evidenciado, cómo un grupo de personas se habían concertado y asociado para defraudar "millones y millones" al erario del pueblo de Guatemala.

“Ni que fuera presidente”: Curruchiche niega tener salario de Q160 mil

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, indicó que el tema de su salario es parte de una narrativa “para desviar la atención”.

FECI será liquidada

El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, quien asumió este domingo 17 de mayo su cargo, anunció que a partir de mañana la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, será liquidada por falta de credibilidad.

El funcionario agregó que el proceso de liquidación "servirá para revisar cada uno de los expedientes y ver qué tipo de responsabilidad hay los integrantes, de acuerdo al análisis".

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