 Fiscal de FECI, Rafael Curruchiche, se refiere a su salario
Nacionales

"Ni que fuera presidente": Curruchiche niega tener salario de Q160 mil

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, indicó que el tema de su salario es parte de una narrativa "para desviar la atención".

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, publicó un video para referirse al tema de su salario., X/Curruchiche
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, publicó un video para referirse al tema de su salario.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, negó este miércoles, 28 de enero, que su salario sea de 160 mil quetzales, aunque mantiene su postura de no revelar el monto real que devenga por el puesto que ocupa en el Ministerio Público (MP).

La referida cifra surgió tomando como base las declaraciones que el fiscal brindó ayer antes de ingresar a una audiencia en el Juzgado Séptimo Penal, donde se evaluaría la necesidad de implementar medidas cautelares en seguimiento de una querella que presentó en su contra el mandatario Bernardo Arévalo tras la revelación del caso "Unops: corrupción presidencial".

Curruchiche indicó que desconocía a profundidad los detalles de la querella. Pero, mencionó que en redes sociales circularon documentos que le permitieron enterarse de algunos aspectos sobre el planteamiento que hizo Arévalo.

Expuso que el presidente estaría solicitando que se le retengan 25 salarios, lo que aseguró que equivale a aproximadamente 4 millones de quetzales. También estaría buscando que se le embarguen propiedades y productos financieros.

Curruchiche justifica difusión de audios del caso Unops

“Me parece que ‘al ciudadano’ (Bernardo Arévalo) no le gustó que se haya hecho una investigación del caso Unops”, expresó el jefe de la FECI antes de la audiencia a la que compareció por una querella planteada en su contra por el presidente.

"Nadie gana 160 mil quetzales en Guatemala"

Luego de que se mencionara en redes y medios la posibilidad de que estuviera devengando 160 mil quetzales, haciendo referencia a sus propias declaraciones, el funcionario del MP publicó un video para rechazarlo.

"160 mil quetzales se inventaron que gano. Ni que fuera presidente. Nadie en su sano juicio sabe que gana esa cantidad en Guatemala",

dijo el fiscal en la grabación que difundió, donde aparece mostrando billetes de la moneda nacional.

"Pero esa narrativa la inventaron los falsos periodistas, los periodistas activistas, las redes sociales a través de los netcenters, los trolls y los bot para desviar la atención, como les fue mal en la audiencia. Lo que quieren es ocultar todo lo que está pasando en el país", continuó.

Su pronunciamiento se enfocó en criticar temas de la coyuntura nacional y rechazar el dato que circuló sobre su sueldo, pero sin revelar en realidad cuánto es lo que devenga por dirigir las investigaciones y otras acciones a de la FECI.

