Jefe de FECI asiste a audiencia de medidas cautelares

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, comparece este martes 27 de enero ante el Juzgado Séptimo Penal, donde se llevará a cabo una audiencia en la que se analizará una posible imposición de medidas cautelares.
El fiscal fue citado por el juez Fredy Orellana con el fin de evaluar la necesidad de aplicar ciertas medidas solicitadas por el presidente Bernardo Arévalo en una querella presentada el año pasado tras la revelación del caso conocido como "Unops: corrupción presidencial".
El gobernante señala al funcionario del Ministerio Público de la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la constitución, infracción de privilegio, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y el delito especial de responsabilidad de funcionarios o empleados públicos.
Al respecto, el fiscal aseguró hoy que desconoce a profundidad los detalles de la querella. Pero, indicó que en redes sociales circularon documentos que le permitieron enterarse de algunos aspectos sobre el planteamiento que hizo Arévalo.
Expuso que tiene conocimiento de que el presidente está solicitando que se le retengan 25 salarios, lo que equivale a aproximadamente 4 millones de quetzales. También estaría buscando que se le embarguen propiedades y productos financieros.
"Entiendo yo que él presentó la denuncia en su calidad de ciudadano, no de presidente. Entonces, también entiendo que se le dio a él ya intervención como querellante provisional. Si él presenta la denuncia como ciudadano y se le da intervención como querellante provisional, yo espero que él venga hoy a ratificarla, porque esa es una de las particularidades del proceso penal. No sé si él se va a hacer presente", expresó.
Agregó que, si el gobernante está presentando la acción en calidad de ciudadano, quiere decir que automáticamente él está despojándose de la investidura del derecho de antejuicio que a le favorece.
"Yo estoy aquí presente como abogado, como profesional, como fiscal. Y, obviamente, creo que, porque él mismo lo ha dicho en muchas ocasiones, pues entonces él como criminal, que llegó al poder por un fraude electoral que todo el pueblo de Guatemala conoce y sabe, pues lo menos que puedo yo es que él venga a la audiencia y, si en dado caso no viene, haré el requerimiento correspondiente en la audiencia", expuso Curruchiche.
Difusión de audios e investigación del caso Unops
Parte de lo planteado en la querella que presentó el presidente Arévalo es que se habría violentado el procedimiento regulado en la Ley contra la Delincuencia Organizada en relación al método especial de interceptaciones telefónicas, ya que el jefe de la FECI habría publicado los audios de este método de investigación en su cuenta de la red social X.
Sobre este tema, Curruchiche señaló que el 21 de octubre de 2025 se brindó una conferencia de prensa para dar a conocer el caso Unops y un día después hubo una audiencia de uno de los sindicados donde se presentaron cinco interceptaciones. Entonces, el 24 y 25 de octubre él difundió esas grabaciones a través de su cuenta personal en redes, tomando en cuenta que la audiencia fue pública y el caso no estaba bajo reserva.
Entre otros argumentos de Arévalo en la querella que presentó contra el jefe de la FECI, se mencionó que al nombrar al caso como "Corrupción Presidencial" y señalar directamente al mandatario de actos de corrupción, no siguió el procedimiento establecido en la Ley en materia de Antejuicio.
Al respecto, el fiscal indicó que "al ciudadano" Bernardo Arévalo aparentemente "no le gustó" que se haya hecho una investigación referente al convenio que se firmó con Unops y que, de acuerdo a los hechos, se viera involucrado su propio hermano. Finalmente, reiteró que este es el caso de corrupción "más grande en la historia de Guatemala".
