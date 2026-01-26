 Curruchiche es citado a audiencia de evaluación de medidas
Nacionales

Jefe de FECI es citado a audiencia de evaluación de medidas cautelares solicitadas por Arévalo

Las medidas fueron solicitadas por el presidente Bernardo Arévalo en una querella presentada en octubre de 2025.

El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en la conferencia de prensa para exponer avances del caso “Unops: Corrupción Presidencial”, el lunes 17 de noviembre., Omar Solís/Emisoras Unidas
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, en la conferencia de prensa para exponer avances del caso “Unops: Corrupción Presidencial”, el lunes 17 de noviembre. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas

El Juzgado Séptimo Penal citó para este martes, 27 de enero, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, para evaluar la necesidad de medidas cautelares a favor del presidente Bernardo Arévalo, solicitadas en una querella presentada en octubre de 2025.

