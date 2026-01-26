Curruchiche es citado a audiencia de evaluación de medidas

El Juzgado Séptimo Penal citó para este martes, 27 de enero, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, para evaluar la necesidad de medidas cautelares a favor del presidente Bernardo Arévalo, solicitadas en una querella presentada en octubre de 2025.
Nacionales
Jefe de FECI es citado a audiencia de evaluación de medidas cautelares solicitadas por Arévalo
Las medidas fueron solicitadas por el presidente Bernardo Arévalo en una querella presentada en octubre de 2025.
- por Nancy Alvarez
- 13:51, Ene 26 2026
-
Etiquetas:
En Portada
Temas
