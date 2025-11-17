Feci compara 'Unops' y Odebrecht: Hallazgos clave

El Ministerio Público (MP), por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), presentó este lunes 17 de noviembre los avances que se han tenido en el marco de la investigación del caso denominado "Unops: Corrupción Presidencial", donde se señalan anomalías en el marco del convenio suscrito por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para la comprar de medicamentos e insumos.
El jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, recordó que este expediente fue presentado el pasado 21 de octubre y aseguró que corresponde al "caso de corrupción más grande de la historia de Guatemala del actual gobierno. Además, aclaró que el mismo no se encuentra bajo reserva y destacó que se han logrado avances muy importantes.
"Este caso, nosotros lo podemos comparar con el caso Odebrecht, solo que la diferencia es que en el caso Odebrecht fue la propia FECI, de Juan Francisco Sandoval, y la CICIG, de Iván Velásquez Gómez, que no permitieron que la Procuraduría General de la Nación interviniera en el proceso", expresó.
Agregó que, en la reciente investigación, la PGN estça representando al Estado de Guatemala calidad de agraviado.
Además, indicó que en el caso Odebrecht fueron 383 millones de dólares y en el caso Unops 953 millones de dólares. En el primero, esa cifra fue una pérdida para el Estado de Guatemala porque no se pudo recuperar ese dinero; pero en el otro la situación es diferente.
"En el caso Unops, podemos decir, con mucha satisfacción, que no permitimos que el dinero de los guatemaltecos, en más de 7 mil millones de quetzales, fuera a parar a manos de un ente internacional como Unops, que lo que hizo fue venirle a robar al pueblo de Guatemala", expresó el fiscal.
Agregó que dentro de las diferentes líneas de investigación que se han obtenido, la información revelada hoy es muy valiosa.
Por aparte, señaló que el 30 octubre fue notificada la fiscalía de que el Ministerio de Salud, junto con Unops, tomaron la decisión de no seguir con el convenio de compra de medicamentos. Añadió que ello demuestra "a todas luces" que el ente investigador estaba en lo cierto.
"Descubrimos un caso de corrupción, porque si no hubiéramos realizado las diligencias, obvicamente, hubieran segiudo con el mismo y dinero de los guatemaltecos se hubiera perdido, porque solo con que Unops es intermediario en la compra de medicinas se iban a llevar 1 mil 100 millones de quetzales", dijo.
Además, resaltó que, en comparación con el Odebrecht, se puede decir que el caso Unops "ha sido un éxito" para el personal de la FECI y del Ministerio Público.
Principales hallazgos del caso Unops
Mario Véliz, agente fiscal de la FECI, compartió los principales hallazgos que se han tenido en el marco de las diligencias realizadas principalmente en oficinas del Ministerio de Salud, en el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines, y en seis farmacéuticas proveedoras de Unops, donde se encontraron indicios.
Explicó que se localizaron medios documentales relacionados al memorándum suscrito entre el Ministerio de Salud y Unops, correos electrónicos e información documental del expediente relacionado con la existencia de medicina contaminada.
Asimismo, informó que se determinó que se hicieron erogaciones por servicios no prestados y que también se indicó que se debían pagar rubros a Unops solo por estar vigente el memorándum. Específicamente, se mencionaba un monto de 275 mil 656.83 dólares por cada mes de ejecución.
En este tema, indicó que dentro del acuerdo suscrito se establece que Unops no realizaría ninguna acción hasta que no se le pagara el primer desembolso y esa entrega inicial se dio hasta octubre 2024, pese a que el acuerdo se suscribió en abril de ese año.
"Pero hasta octubre 2024 no se había realizado ninguna acción, pues el memorándum decía que no tendría acción hasta primer desembolso. No obstante, Unops cobra retroactivamente todos estos meses, desde mayo a octubre, sin haber realizado ninguna prestación de servicios, situación evidenciada por la Contraloría General de Cuentas", dijo el fiscal.
Añadió que las pesquisas, por medio de interceptaciones telefónicas, lograron establecer que se indicó que había medicina que se había contaminado y que el propio Departamento de Regulación, que se encarga de ver que productos cumplan licencias sanitarias, advirtió que en los medicamentos había indicios de contaminación.
Todo comenzó el 27 de mayo de 2024, a través de una enfermera del hospital de Villa Nueva, Guatemala, pues reportó que le pidieron aplicar un medicamento a un paciente, pero ella observó que el producto mostraba aspecto turbio con restos de material viscoso café.
"Hace la alerta para que sea inspeccionado y verificado. No obstante que se reportó en esa fecha, es hasta el 24 de octubre 2024 que el Ministerio toma las acciones. El paracetamol/acetaminofén fue sujeto a diferentes análisis y resuelven que, atendiendo a que el mismo presenta aspectos y situaciones técnicas que evidencian contaminación a través del desarrollo de hongos, se aplican medidas precautorias de suspenderlo", puntualizó.