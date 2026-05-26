 Neblina en Guatemala provoca desvío de vuelos hacia El Salvador
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Neblina en Guatemala provoca desvío de vuelos hacia El Salvador

Aeronáutica Civil mantiene el monitoreo para definir el momento en el que las condiciones climáticas permitan normalizar las operaciones en el Aeropuerto La Aurora.

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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que debido a las condiciones de baja visibilidad provocadas por la neblina, varios vuelos han sido desviados hacia aeropuertos alternos, entre ellos el de El Salvador.

Según detalló la entidad, actualmente las operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA) se realizan bajo reglas de vuelo por instrumentos, debido a la reducción de la visibilidad horizontal a 2 mil metros y un techo de nubes de 800 pies, conforme a los reportes emitidos por la Torre de Control.

La DGAC explicó que las aeronaves que operan bajo reglas de vuelo visual están siendo dirigidas a sus aeropuertos alternos mientras persistan estas condiciones climáticas.

Las autoridades aeronáuticas indicaron que mantienen el monitoreo constante del clima y aseguraron que informarán oportunamente cuando las condiciones permitan normalizar las operaciones aéreas en el país.

Asimismo, recomendaron a los pasajeros mantenerse en comunicación con sus aerolíneas para verificar el estado de sus vuelos y posibles cambios en los itinerarios.

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