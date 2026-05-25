AMAs 2026: BTS Regresa y Karol G Triunfa en la Gala

La temporada de premios musicales vivió uno de sus momentos más esperados con la celebración de los American Music Awards 2026, ceremonia que reunió a artistas de distintos géneros en una noche llena de presentaciones espectaculares, colaboraciones inesperadas y momentos virales.
La edición número 52 de los AMAs destacó especialmente por el regreso de BTS al escenario de la premiación, generando euforia entre millones de seguidores alrededor del mundo.
Además, artistas latinos como Karol G y Maluma reafirmaron el enorme peso de la música en español dentro de la industria internacional.
El esperado regreso de BTS
Uno de los momentos más comentados de la noche fue el regreso de BTS a los American Music Awards.
Aunque los detalles de su presentación fueron manejados con gran secretismo durante semanas, la aparición del grupo surcoreano provocó una auténtica revolución en redes sociales.
La agrupación volvió al escenario tras un largo período enfocado en proyectos individuales y actividades relacionadas con el servicio militar obligatorio de algunos de sus integrantes.
Fanáticos de distintas partes del mundo inundaron X, TikTok e Instagram con mensajes celebrando el regreso de la banda.
"Los reyes regresaron", "El momento más esperado de la noche" y "BTS salvó los AMAs" fueron algunos de los comentarios más repetidos.
Karol G continúa dominando la música latina
La cantante colombiana Karol G volvió a consolidarse como una de las artistas latinas más importantes del momento al recibir el Premio Internacional al Artista de la Excelencia. Además, ganó en la categoría Mejor Álbum Latino gracias a TROPICOQUETA, uno de los proyectos más exitosos de su carrera reciente.
La artista fue una de las figuras más ovacionadas de la noche y su presencia reafirmó el enorme crecimiento de la música urbana latina a nivel global.
En redes sociales, muchos fanáticos destacaron que Karol G se ha convertido en una de las artistas latinas más influyentes de la actualidad.
Una noche llena de contrastes musicales
La ceremonia presentó una mezcla de artistas veteranos, estrellas consolidadas y nuevas figuras emergentes.
Entre las actuaciones más comentadas destacaron:
· Twenty One Pilots
· Billy Idol
· Teddy Swims
· New Kids on the Block
· The Pussycat Dolls junto a Busta Rhymes
La variedad de géneros musicales convirtió la gala en una celebración del pop, hip hop, rock, country y música latina.
Los grandes ganadores de la noche
La edición 2026 de los American Music Awards contó con 50 categorías divididas entre premios generales y reconocimientos específicos por género musical.
Algunos de los ganadores más destacados fueron:
· Mejor Álbum de Rock/Alternativo: I BARELY KNOW HER de Sombr
· Mejor Artista Femenina de Rhythm and Blues: SZA
· Premio Internacional al Artista de la Excelencia: Karol G
· Mejor Canción Throwback: Rock That Body de Black Eyed Peas
· Mejor Álbum Latino: TROPICOQUETA de Karol G
· Artista Revelación de Rhythm and Blues: Leon Thomas
· Mejor Artista de Rock/Alternativo: Twenty One Pilots
· Canción del Año: Golden interpretada por las voces de HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami
· Mejor Canción Rock/Alternativa: Back to Friends de Sombr
Uno de los premios más esperados de la noche es ARTISTA DEL AÑO, los ganadores fueron BTS.