 Salud reporta más muertes de menores por sarampión
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Salud reporta más muertes de menores por sarampión

El impacto de esta enfermedad ha cobrado la vida de 14 personas en Guatemala.

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Evaluación a un menor por posibles síntomas de sarampión., Ilustrativa de archivo: EFE
Evaluación a un menor por posibles síntomas de sarampión. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se refirió este lunes, 25 de mayo, a la situación del sarampión en Guatemala y confirmó el fallecimiento de otras dos personas menores de edad por efectos de esta enfermedad. También reiteró la importancia de que la población sea vacunada.

Según la información compartida, hasta el 22 de mayo se tiene registro de 14 muertes por sarampión. Las dos víctimas más recientes son un niño de un año y una bebé de seis meses de nacida.

Las pérdidas de ambas vidas se sumaron a los decesos de otros menores de 7 y 17 días y de 2, 6, 7, 8, 9,10, 11 y 12 meses, así como a los adultos de 27 y 42 años de edad que se habían reportado semanas atrás.

Casos de sarampión en Guatemala

De acuerdo con datos de la cartera de Salud, en Guatemala se han reportado 6 mil 437 casos confirmados y 9 mil 653 probables de sarampión. Las acciones para darle seguimiento a los pacientes afectados y otros en riesgo continúan por parte de las autoridades.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus que se transmite a través de gotas respiratorias al toser, estornudar o tener contacto cercano con una persona infectada.

Sus principales síntomas incluyen fiebre alta, congestión nasal, tos, ojos enrojecidos y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo. Esta enfermedad puede afectar tanto a niños como a adultos y, en algunos casos, provocar complicaciones graves como neumonía, infecciones en los oídos e incluso inflamación cerebral.

Las autoridades de salud recomiendan la vacunación como la medida más efectiva para prevenir el sarampión y evitar brotes en las comunidades. La vacuna triple viral, que también protege contra la rubéola y las paperas, forma parte de los esquemas de inmunización en muchos países, incluido Guatemala.

Expertos señalan que mantener altas tasas de vacunación es fundamental para reducir el riesgo de contagio y proteger especialmente a menores de edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados. En cumplimiento de ese esfuerzo, el MSPAS contabiliza hasta el 22 de mayo un total de 691 mil 020 dosis aplicadas en el país.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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