Guatemala lista para el sorteo de la Copa Centroamericana

La emoción del fútbol regional volverá a encenderse este martes 26 de mayo, cuando se lleve a cabo el sorteo oficial de la Copa Centroamericana 2026, torneo organizado por la Concacaf y que contará con la participación de cuatro representantes guatemaltecos. La ceremonia iniciará a las 18:00 horas y podrá seguirse a través del canal oficial de YouTube y las distintas plataformas digitales de la confederación.
Para esta edición, Guatemala tendrá presencia con Antigua GFC, Municipal, Deportivo Mixco y Xelajú MC. El conjunto chicharronero será uno de los grandes atractivos del certamen, ya que disputará por primera vez la competencia regional. Los clubes nacionales buscarán destacar en un torneo que reúne a las mejores instituciones del área y que además otorga boletos hacia la próxima Copa de Campeones de Concacaf.
Guatemala atenta al sorteo de la Copa Centroamericana
El formato de competencia mantendrá el esquema de cuatro grupos integrados por cinco equipos cada uno. Durante la fase de grupos, cada club disputará cuatro encuentros —dos como local y dos como visitante— a lo largo de cinco semanas. Los dos mejores equipos de cada sector avanzarán a los cuartos de final, etapa en la que comenzará la fase de eliminación directa con series de ida y vuelta hasta definir al nuevo campeón centroamericano.
Así quedaron conformados los bombos para el sorteo:
- Bombo 1: Alajuelense, Herediano, Olimpia y Municipal
- Bombo 2: Saprissa, Plaza Amador, Antigua GFC y Xelajú MC
- Bombo 3: Motagua, Cartaginés, Marathon y Mixco
- Bombo 4: Alianza, Luis Ángel Firpo, Real Estelí y FAS
- Bombo 5: Diriangén, Alianza, UMECIT y Verdes
La actividad oficial de la Copa Centroamericana 2026 comenzará a finales de julio y se extenderá hasta diciembre. Estas son las fechas confirmadas del torneo:
- Fase de grupos - Semana 1: 28 al 30 de julio de 2026
- Fase de grupos - Semana 2: 4 al 6 de agosto de 2026
- Fase de grupos - Semana 3: 11 al 13 de agosto de 2026
- Fase de grupos - Semana 4: 18 al 20 de agosto de 2026
- Fase de grupos - Semana 5: 25 al 27 de agosto de 2026
- Cuartos de final: 8 al 10 y 15 al 17 de septiembre de 2026
- Semifinales y Play-In: 20 al 22 y 27 al 29 de octubre de 2026
- Finales: 2 y 6 de diciembre de 2026
Además del prestigio regional, la competencia otorgará seis plazas para la Copa de Campeones Concacaf 2027, las cuales serán para los cuatro semifinalistas y los dos clubes que consigan imponerse en la ronda de Play-In.