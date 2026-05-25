 Hombre herido tras ataque armado en San Miguel Petapa
Nacionales

Ataque armado deja a un hombre herido en San Miguel Petapa

El hecho ocurrió en un sector de la zona 7.

Compartir:
ESCENA DEL CRIMEN,
ESCENA DEL CRIMEN / FOTO:

Un ataque armado se registró en horas de la noche del pasado domingo, 24 de mayo, en la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala. El resultado fue de un hombre herido de bala, según confirmaron los cuerpos de socorro.

Avanzaba la noche y, mientras los vecinos se preparaban para descansar, de repente las detonaciones de proyectiles de arma de fuego rompieron la calma. Los habitantes se percataron de que había una persona afectada, por lo que de inmediato solicitaron apoyo.

Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales, quienes le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El personal logró estabilizar al paciente en el sitio y posteriormente lo trasladó hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las posibles causas del ataque.

Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025

Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.

Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.

De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Sector empresarial urge al Congreso a aprobar ley contra lavado de dinerot
Nacionales

Sector empresarial urge al Congreso a aprobar ley contra lavado de dinero

08:54 AM, Mayo 25
Salud reporta más muertes de menores por sarampiónt
Nacionales

Salud reporta más muertes de menores por sarampión

08:35 AM, Mayo 25
Contenedor volcado causa caos en ruta al Pacíficot
Nacionales

Contenedor volcado causa caos en ruta al Pacífico

06:23 AM, Mayo 25
Fecha, hora y dónde seguir la final de la Champions Leaguet
Deportes

Fecha, hora y dónde seguir la final de la Champions League

08:43 AM, Mayo 25
Clubes guatemaltecos listos para el sorteo de la Copa Centroamericanat
Deportes

Clubes guatemaltecos listos para el sorteo de la Copa Centroamericana

07:31 AM, Mayo 25

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar