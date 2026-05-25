Hombre herido tras ataque armado en San Miguel Petapa

Un ataque armado se registró en horas de la noche del pasado domingo, 24 de mayo, en la zona 7 del municipio de San Miguel Petapa, Guatemala. El resultado fue de un hombre herido de bala, según confirmaron los cuerpos de socorro.
Avanzaba la noche y, mientras los vecinos se preparaban para descansar, de repente las detonaciones de proyectiles de arma de fuego rompieron la calma. Los habitantes se percataron de que había una persona afectada, por lo que de inmediato solicitaron apoyo.
Al lugar acudieron elementos de los Bomberos Municipales Departamentales, quienes le brindaron atención prehospitalaria a la víctima, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.
El personal logró estabilizar al paciente en el sitio y posteriormente lo trasladó hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo atención médica especializada.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las posibles causas del ataque.
Muertes por heridas de arma de fuego subieron un 3.8% en 2025
Los asesinatos con armas de fuego aumentaron un 3,8 % en Guatemala durante 2025 en comparación con 2024, de acuerdo con las estadísticas oficiales divulgadas recientemente.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) detalló en su portal oficial que el año pasado se registraron 3.020 muertes por heridas de arma de fuego en el territorio guatemalteco.
Esa cantidad fue superior en 110 casos al total de 2.910 crímenes a tiros que se perpetraron en el país centroamericano durante 2024.
De los 22 departamentos en los que se divide geográficamente el país, el de Guatemala, que incluye la capital, fue el que registró más muertes violentas con armas de fuego con un total de 1.446 en 2025, frente a las 1.273 reportadas el año anterior.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7