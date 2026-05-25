CACIF urge al Congreso a aprobar ley contra lavado de dinero

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) hizo un llamado urgente al Congreso de la República para aprobar la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, al considerar que la iniciativa es clave para proteger la estabilidad económica, la reputación internacional y la competitividad de Guatemala.
A través de un comunicado conjunto respaldado por cámaras empresariales asociaciones gremiales, el sector empresarial organizado señaló que la actualización de la normativa permitirá al país alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y evitar posibles sanciones o restricciones financieras internacionales.
Según el pronunciamiento, al cual se le dio lectura en una conferencia de prensa este lunes 25 de mayo, la falta de adecuación a los estándares internacionales podría provocar que Guatemala sea incluida en la denominada "Lista Gris" de GAFILAT. Se indicó que esta situación tendría repercusiones económicas como mayores costos en transacciones internacionales, dificultades en el envío de remesas, pérdida de corresponsalías bancarias y reducción de la confianza de inversionistas y organismos internacionales.
Las entidades afirmaron que el combate al lavado de dinero constituye no solo una obligación legal, sino también un compromiso ético y social para frenar el avance del crimen organizado y proteger la institucionalidad democrática. Además, advirtieron que el dinero ilícito distorsiona los mercados, debilita la competencia y erosiona la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.
Carlos Arias, presidente del CACIF, expresó durante la conferencia que esta no es una discusión ideológica ni política, sino que se trata del futuro económico del país, la confianza internacional en Guatemala y la protección de millones de ciudadanos honestos que todos los días trabajan, emprenden y sostienen la economía nacional.
"Es un llamado a la responsabilidad, a dar un paso al frente por Guatemala, a poner un alto a los intereses oscuros que quisieran detener esta ley. Ya no tenemos tiempo que perder. Aprobar una ley que incorpore las directrices del GAFILAT es una decisión técnica, estratégica e impostergable. El no hacerlo, tendría consecuencias reales, profundas y duraderas para Guatemala", enfatizó.
Piden avances sobre iniciativa de ley anti lavado
En el documento difundido, las organizaciones empresariales aseguraron que durante varios meses han participado en mesas técnicas y discusiones legislativas para construir consensos alrededor de la iniciativa. Asimismo, reconocieron el respaldo de diputados y distintos actores que han apoyado la propuesta desde su presentación.
No obstante, el sector empresarial manifestó preocupación por los retrasos en la aprobación de la ley y cuestionó a quienes, según indicó, buscan bloquear una legislación considerada fundamental para la protección del sistema económico nacional.
Finalmente, el CACIF exhortó a los diputados del Congreso a actuar "con prontitud y responsabilidad", al sostener que la aprobación de esta normativa representaría un avance decisivo para fortalecer la institucionalidad, resguardar la reputación internacional del país y garantizar un entorno económico más transparente y seguro.
* Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.