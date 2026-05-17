 Renuncian Ángel Pineda y Julia Sagüil en el MP
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Ángel Pineda, secretario general, y otros puestos clave quedan fuera del MP

El jefe del MP anunció que Ángel Pineda y Julia Sagüil presentaron su renuncia a los cargos que ostentaban en el ente investigador.

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Ángel Pineda fungió como Secretario Privado del MP, durante la gestión de Consuelo Porras. , Archivo.
Ángel Pineda fungió como Secretario Privado del MP, durante la gestión de Consuelo Porras. / FOTO: Archivo.

Como parte de su primera conferencia de prensa, el Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, confirmó que el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, y la subsecretaria, Julia Sagüil, presentaron su renuncia. El profesional describió que Pineda puso a disposición su cargo e inmediatamente se le autorizó.

García Luna hizo referencia acerca de que todos esos puestos son de confianza y en cualquier lugar llegan a ser parte de un análisis, que es lo mismo que poner el cargo a disposición. En ese tema, aseguró "nuestro equipo es muy completo ", al referirse a los nuevos nombramientos que anunció.

El Fiscal General indicó que no harán caso a aplicaciones que no vayan de la mano del nuevo MP, porque lo que logran es crear un ambiente tenso dentro del equipo de trabajo.

"Se manejan nominas o equipos de trabajo imposibles y otros con algún nombre que genere alguna reacción de alguna parte de algún sector de la sociedad", manifestó el funcionario.

García Luna: “La eficiencia del MP no puede medirse solo por el volumen de expedientes que ingresan o se cierran”

El nuevo jefe del Ministerio Público expresó su compromiso con “sanar” la institución y recuperar la confianza ciudadana. También hizo nombramientos y anunció la liquidación de la FECI.

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