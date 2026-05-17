Renuncian Ángel Pineda y Julia Sagüil en el MP

Como parte de su primera conferencia de prensa, el Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, confirmó que el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, y la subsecretaria, Julia Sagüil, presentaron su renuncia. El profesional describió que Pineda puso a disposición su cargo e inmediatamente se le autorizó.
García Luna hizo referencia acerca de que todos esos puestos son de confianza y en cualquier lugar llegan a ser parte de un análisis, que es lo mismo que poner el cargo a disposición. En ese tema, aseguró "nuestro equipo es muy completo ", al referirse a los nuevos nombramientos que anunció.
El Fiscal General indicó que no harán caso a aplicaciones que no vayan de la mano del nuevo MP, porque lo que logran es crear un ambiente tenso dentro del equipo de trabajo.
"Se manejan nominas o equipos de trabajo imposibles y otros con algún nombre que genere alguna reacción de alguna parte de algún sector de la sociedad", manifestó el funcionario.