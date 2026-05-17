Fiscal General Gabriel García Luna confirma nombramientos

El nuevo fiscal general, Gabriel García Luna, confirmó los primeros nombres de funcionarios de su administración, al frente del Ministerio Público (MP) entre los que mencionó a Edwin Santiago Chavajay, quien dirigirá la Secretaría General del MP. Asimismo, informó que Shirley García Ovalle es la designada para la Secretaría de Asuntos Internacionales y Cooperación.
García Luna añadió que el nuevo Secretario de Justicia criminal es el licenciado Salvador Guzmán. El nuevo jefe del MP agregó que el resto de integrantes de la cúpula del MP será anunciado en los próximos días por medio de los canales oficiales.
Con respecto al resto de las fiscalías, el nuevo Fiscal General explicó que se realizará un análisis profundo para realizar cambios. Cabe destacar que entre los puestos clave en el ente investigador están las Fiscalías Regionales y los Fiscales de Sección, en donde se pueden incluir la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Delitos contra la Vida y Fiscalía contra la Narcoactividad, entre otras.
Según las declaraciones del Fiscal General, también quedan pendientes los nombramientos en las Fiscalías de Distrito, Secretarías Generales y Agencias Fiscales.
Hoja de vida de los nombramientos del Fiscal General
García Luna también dio un breve resumen de la hoja de vida de los nuevos funcionarios nombrados en el MP. El Fiscal General aseguró que su Secretario General, Edwin Santiago Chavajay, es originario de Sololá y se graduó de la Universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango.
En su experiencia profesional, Chavajay trabajó en la Corte Suprema de Justicia como delegado, trabajó en la Procuraduría General de la Nación, como asesor y luego regresó a la CSJ. Además, el profesional integra el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Industria de Guatemala.
En su perfil académico, el funcionario tiene estudios en derecho penal por la Universidad del Itsmo, así como en Argentina, Países Bajos y Francia. Además es catedrático de derecho penal y gestión penal en la Universidad Rafael Landívar.
En el caso de Salvador Guzmán, el Fiscal General señaló que tiene una carrera fiscal dentro del Ministerio Público y por alguna manera tuvo que abandonar la institución. Resaltó su capacidad, experiencia y conocimiento dentro del Ministerio Público.
En cuanto a la licenciada Shirley García, el jefe del MP destacó que tiene suficiente experiencia en el Organismo Judicial para gestionar proyectos y consolidar programas que se puedan tener en el ente investigador, especialmente con países que se puedan volver cooperantes nuevamente.
El funcionario añadió que, por la coyuntura del país, no puede dar a conocer más nombrados, porque las personas que se harán cargo de los mismos aún están gestionando detalles en sus actuales trabajos.