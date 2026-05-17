Fenómeno El Niño: ¿Cómo afectará al planeta pronto?

Expertos alertan sobre la posible llegada de un "súper Niño", un fenómeno climático que podría intensificar lluvias, inundaciones, sequías y tormentas en distintas regiones del mundo durante 2026. Cabe destacar que el fenómeno climático de El Niño vuelve a encender las alertas internacionales.
Diversos especialistas y centros meteorológicos advierten sobre la posibilidad de que en 2026 se desarrolle un "súper Niño", una versión mucho más intensa del fenómeno natural que altera los patrones del clima a nivel global. Según los análisis compartidos por expertos en clima, este evento podría provocar lluvias más fuertes, inundaciones, olas de calor extremas y sequías severas en distintas partes del planeta.
El comportamiento de El Niño ocurre cuando las aguas del océano Pacífico ecuatorial registran un calentamiento anormal, afectando directamente la circulación atmosférica y las precipitaciones. Aunque todavía existen estudios en desarrollo sobre la intensidad que podría alcanzar este evento en 2026, algunos investigadores ya consideran que podría convertirse en uno de los episodios más fuertes de los últimos años.
Incluso, científicos trabajan en modelos de inteligencia artificial y sistemas avanzados para anticipar sus impactos con mayor precisión. Hay que resaltar que uno de los principales temores es el aumento de lluvias torrenciales en América Latina.
Más de del Super Niño
Países como Chile, Perú y Ecuador ya han comenzado a monitorear posibles cambios extremos en el clima ante la eventual llegada de este fenómeno. En algunas regiones ya se reportan lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos vinculados al calentamiento del Pacífico.
Además, expertos advierten que un evento intenso de El Niño también puede influir en las temporadas de huracanes y tormentas tropicales. Mientras algunas zonas podrían enfrentar precipitaciones récord, otras experimentarían fuertes sequías y temperaturas elevadas.
En Centroamérica, este tipo de fenómenos suele generar preocupación debido al riesgo de inundaciones, derrumbes y daños en la infraestructura. Los especialistas recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y a los pronósticos meteorológicos durante los próximos meses, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.