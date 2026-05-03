Victimas del submarino OceanGate: se entregaron como 'lodo'

A casi tres años de la implosión del sumergible Titan de OceanGate, continúan surgiendo revelaciones que conmocionan al mundo. Esta vez, los testimonios de familiares de las víctimas han expuesto detalles profundamente dolorosos sobre el proceso de recuperación de los restos humanos.
El accidente ocurrió el 18 de junio de 2023, cuando el sumergible, operado por una empresa privada, descendía hacia los restos del Titanic en el Atlántico Norte. La nave implosionó a miles de metros de profundidad, provocando la muerte instantánea de las cinco personas a bordo.
Sin embargo, el impacto emocional para las familias no terminó ahí. Nueve meses después del siniestro, algunos familiares finalmente recibieron lo que quedaba de sus seres queridos. Según relataron, los restos fueron entregados en pequeñas cajas, similares a cajas de zapatos, tras un complejo proceso de identificación genética.
Uno de los testimonios más impactantes es el de Christine Dawood, quien perdió a su esposo y a su hijo en la tragedia. La mujer explicó que, tras meses de espera, recibió únicamente material biológico identificado mediante ADN.
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Los restos, según describió, tenían una apariencia comparable al "lodo", debido a las condiciones extremas en las que ocurrió la implosión. Este detalle ha generado una nueva ola de indignación y debate sobre la seguridad en este tipo de expediciones.
Expertos han señalado que la presión a más de 3,800 metros de profundidad es tan intensa que cualquier falla estructural puede provocar una implosión inmediata, desintegrando prácticamente todo a su paso.
Además, investigaciones posteriores han apuntado a posibles fallas en el diseño, certificación y mantenimiento del sumergible, lo que habría contribuido al desenlace fatal. Las declaraciones de los familiares no solo reflejan el dolor de la pérdida, sino también la dureza del proceso posterior al accidente.
La entrega de restos en condiciones tan limitadas evidencia la magnitud de la tragedia y las dificultades que enfrentan los equipos forenses en escenarios extremos.