José Carlos Martínez. "Es solo un nuevo comienzo"

El jugador guatemalteco de Municipal, José Carlos Martínez, emitió a través de su red social de Instagram un corto mensaje luego de confirmarse su lesión, una rotura total del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complicadas en el futbol profesional.
"Confío en que todo tiene un propósito y que cada paso me acerca a algo mejor. Es solo un nuevo comienzo", destacó Martínez, quien prácticamente se pierde la fase final del Torneo Clausura 2026, donde Municipal busca la copa 33 de su historia. Además, estará ausente en el inicio de la temporada 2026-2027, la cual comenzará en el segundo semestre de este año.
Tras el mensaje de José Carlos Martínez, el cual iba acompañado con dos fotografías: Una celebrando un gol con la camiseta de Municipal y otra una acción ante el ya descendido Atlético Mictlán; varios jugadores le mandaron escritos de apoyo y fortaleza para ese difícil momento que vive uno de los goleadores históricos del "Mimado de la Afición".
Mensajes de apoyo
Rudy Barrientos: "Dios tiene el control hermano. Volverás más fuerte, como siempre lo has hecho. Te extrañaremos en la cancha, pero lucharemos juntos por el objetivo".
Darwin Torres: "¡Amigo querido! Sos un guerrero y sos inspiración para muchos de nosotros! Siempre pa’ delante hombro con hombro. Pasa volando el tiempo".
Rodrigo Saravia: "Una raya más al tigre flaquito! Pronta recuperación, que Dios te bendiga y aquí estamos firmes siempre".
Jonathan Franco: "Mi hermano goleador sabes que estamos con vos y los planes de Dios son perfectos. Volverás más fuerte mi sangre".
José Morales: "Estamos con vos hermano. Ese camino lo conoces bien y sé que volverás a darnos alegrías".
Cristian Hernández: "Arriba flaco, tamos con vos. ¡Cuando pase la tormenta, nada te detendrá!".
Club Municipal: "Juntos volveremos más fuertes. Canterano, goleador y una gran persona dentro y fuera de la cancha. ¡Estamos contigo!