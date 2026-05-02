 José Carlos Martínez sufre rotura del tendón de Aquiles
Deportes

José Carlos Martínez estará varios meses fuera de las canchas

Municipal comunicó que José Carlos Martínez sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. El futbolista será operado y no estará disponible por un tiempo prolongado.

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Celebración de José Carlos Martínez en un partido ante Malacateco - Alex Meoño
Celebración de José Carlos Martínez en un partido ante Malacateco / FOTO: Alex Meoño

El delantero de CSD Municipal, José Carlos Martínez, sufrió una grave lesión que representa un duro golpe para el equipo en plena fase decisiva del torneo. A través de un parte médico oficial, el club confirmó que el atacante presenta una rotura total del tendón de Aquiles, una de las lesiones más complejas en el fútbol profesional. El jugador será intervenido quirúrgicamente este sábado a primera hora, en busca de iniciar cuanto antes su proceso de recuperación.

La lesión se produjo durante el partido ante Deportivo Guastatoya, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Clausura 2026. Martínez cayó lesionado justo antes del descanso, encendiendo las alarmas en el banquillo escarlata. Este tipo de percances no es aislado en el torneo, ya que recientemente el guardameta de Xelajú MC, Rubén Darío Silva, sufrió una lesión similar que también lo mantendrá alejado de las canchas por un periodo prolongado.

Tiempo de recuperación del Flaco Martínez

En términos médicos, la recuperación de una rotura del tendón de Aquiles suele requerir entre cuatro y seis meses para retomar actividades cotidianas, aunque en el caso de deportistas de alto rendimiento el plazo puede extenderse entre seis y doce meses. Esto significa que José Carlos Martínez podría regresar a la competición hasta finales de 2026, siempre y cuando su evolución sea favorable y no surjan complicaciones durante el proceso de rehabilitación.

Por otro lado, el parte médico de Municipal también informó sobre la situación de Yorman Baltazar, quien fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una lesión crónica en el tendón rotuliano. El mediocampista permanecerá fuera de actividad durante varias semanas, lo que supone un desafío adicional para el cuerpo técnico del conjunto rojo, que deberá reorganizar su plantilla en un momento clave del campeonato.

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José Carlos Martínez celebrando gol ante Comunicaciones en El Trébol - Alex Meoño

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