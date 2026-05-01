 Comunicaciones publica fotogalería de José Contreras
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Comunicaciones publica fotogalería de José Contreras

Este día, el estandarte del "Albo" anunció que se retira del futbol profesional.

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José Contreras, jugador de Comunicaciones, anuncio su retiro de futbol
José Contreras, jugador de Comunicaciones, anuncio su retiro de futbol / FOTO: Comunicaciones

Tras el anuncio de José Contreras, donde indica que, culminado el Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional se retirará como futbolista profesional, Comunicaciones publicó un mensaje en sus redes sociales para dar su postura ante la noticia que proporcionó su jugador.

Junto al mensaje de agradecimiento, Comunicaciones publicó una serie de fotografías que muestra el recorrido a lo largo de los años de José Contreras con la institución capitalina.

La serie de fotografías publicadas por la institución blanca hacen eco a los títulos tanto nacionales como internacionales logrados con la camiseta de Comunicaciones.

Además de los logros deportivos, también hay imágenes con parte de la afición y con jugadores que también fueron parte importante en el club "Crema". 

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras 3) | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras 3) / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras | Comunicaciones

Fotogalería de José Contreras / Comunicaciones

José Contreras dice adiós

"Hay fechas que se quedan grabadas para siempre. Para mí el día de mi debut y cada vez que tuve el honor de vestir esta camiseta. Fue el inicio de un camino en el equipo más grande de mi país. Una responsabilidad que llevé con orgullo y respeto desde el primer minuto", señaló José Contreras en un video publicado en Instagram donde anunció su retiro del futbol internacional.   

"Hoy, después de tantos años de entrega, esta etapa llegó a su fin. Nunca olvidaré esa carrera tan apasionante y llena de gloria", añadió el "Moyo", para posteriormente dar agradecimientos especiales, entre ellos, a directivos, clubes nacionales e internacionales, afición y a las personas que confiaron en él. Contreras también agradeció a su familia en un apartado muy especial, donde recordó lo que ellos han significado para él.

Contreras anuncia partido de despedida. "Antes de colgar las botas, quiero que nos regalemos una última alegría. En el mes de julio, realizaré un partido de despedida rodeado de los grandes amigos que el futbol me permitió conocer. Será una fiesta para cerrar este ciclo como se debe: En la cancha y ante mi gente". 

José Contreras hace anuncio relacionado a su carrera

En un emotivo video, el “Moyo” da a conocer un anuncio especial.

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