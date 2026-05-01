 José Contreras hace anuncio relacionado a su carrera
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José Contreras hace anuncio relacionado a su carrera

En un emotivo video, el "Moyo" da a conocer un anuncio especial.

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José Contreras anuncia su retiro como futbolista profesional
José Contreras anuncia su retiro como futbolista profesional / FOTO: Andrés ADF

Mediante su red social de Instagram, José Contreras dio a conocer que este Clausura 2026 será su último torneo como profesional ya que decidió retirarse como futbolista profesional. En el anuncio, agradece a su familia, al club Comunicaciones, amigos y afición por estos años que le han acompañado. 

Asimismo, anuncia un partido de despedida para el mes de julio del presente año, en donde estarán sus grandes amigos. 

El anuncio del retiro de José Contreras viene en una etapa donde el técnico chileno, Marco Antonio Figueroa, lo anuló totalmente del equipo, y donde Comunicaciones firmó la peor campaña de su historia, donde incluso estuvo cerca del descenso.

Se espera que Comunicaciones logre campeonato en honor a su gran capitán, ya que los últimos años el "Crema" no ha logrado título nacional. 

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