Guatemala bajo efectos de onda del este: lluvias y calor

El último informe del Centro de Análisis y Pronósticos del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) detalla que las condiciones climáticas en Guatemala para este 22 de mayo de 2026 se verán marcadas por remanentes de humedad provocados por el paso de una onda del este, por lo que se continúa generando nubosidad y lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica, afectando desde el sur hasta el centro del territorio nacional.
Las mayores acumulaciones de lluvia se concentran en regiones como Occidente, Boca Costa, Altiplano Central y el sur de Bahías de Oriente, mientras que lluvias dispersas podrían surgir en el resto del país. Además, se advierte la presencia de tormentas intensas con aparato eléctrico, ráfagas de viento y potencial caída de granizo, principalmente en zonas montañosas y volcánicas.
Temperaturas máximas elevadas en varias regiones
El calor extremo continúa en amplias zonas del país, con temperaturas máximas estimadas para Petén de entre 38 y 40 °C, para Oriente entre 39 y 41 °C y en el sur entre 38 y 39 °C. En el área central, que incluye la Ciudad de Guatemala, se esperan valores entre 29 y 31 °C, aunque podrían ser más altos en sectores del norte del Altiplano Central.
Las horas de sol se extienden desde las 05:34 hasta las 18:26, aportando más calor durante el día.
Riesgos asociados a las condiciones meteorológicas
El Insivumeh insta a la población a tomar precauciones, ya que las lluvias continuarán en los siguientes días y podrían causar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos y lahares en la cadena volcánica, así como daños en diversas zonas del país.
La combinación de precipitaciones intensas y temperaturas elevadas aumenta la vulnerabilidad de comunidades situadas en áreas críticas, sobre todo en el sur, centro y zonas volcánicas.
En general, tomando en cuenta el pronóstico para la presente jornada y los próximos días, la entidad emitió las siguientes recomendaciones:
- Mantenerse alertas ante posibles movimientos en masa y desbordes de ríos.
- Tomar precauciones por el riesgo de inundaciones y caída de granizo, especialmente en sectores montañosos.
- Evitar la exposición prolongada al sol, principalmente en las regiones norte, sur y oriente donde el calor es más severo.
Recomendaciones oficiales y monitoreo continuo
Las autoridades meteorológicas recomiendan a la ciudadanía no bajar la guardia ante las condiciones climáticas inestables y mantenerse informada a través de los canales oficiales del Insivumeh, tanto en redes sociales como en su sitio web oficial. El monitoreo y la información oportuna son esenciales para prevenir emergencias en las zonas que presentan mayor peligro ante los fenómenos naturales actuales.
Ante la posibilidad de tormentas severas y temperaturas anómalas para la época, el llamado principal es a la prevención y el seguimiento constante de los reportes emitidos por el Insivumeh, que se identifica como el ente oficial para la vigilancia del clima en Guatemala.