Concejal de Chinautla y su esposo salen ilesos tras ataque armado

La concejal cuarto de la Municipalidad de Chinautla, Brenda Granados, y su esposo, Rony Ayala, fueron víctimas de un ataque armado ocurrido este viernes, 22 de mayo, en el camino que conduce hacia la aldea La Laguneta, en la referida localidad.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, a su centro de llamadas ingresaron alertas con respecto a un incidente de violencia ocurrido en el sector, en el que estuvieron involucradas las personas que viajaban a bordo de un vehículo y una motocicleta.
De inmediato se movilizaron las unidades del cuerpo de socorro al lugar, donde el personal se percató de que, además de un tiroteo, se había dado un percance vial, por lo que procedieron a verificar el estado de salud de los involucrados.
Los técnicos en urgencias médicas de la 117 Compañía realizaron la evaluación correspondiente y determinaron que los tripulantes del vehículo se encontraban ilesos. Aunque atendieron a uno de ellos debido a que presentaba crisis nerviosa, sin que fuera necesario su traslado hacia un centro asistencial.