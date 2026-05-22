 Exfiscal Laparra: Defensa solicita anular condena
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Defensa de exfiscal Laparra presenta escrito para anular condena

Los abogados de la exjefa de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra, presentaron sus argumentos dentro de un proceso de casación.

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exfiscal-virginia-laparra-emisoras-unidas4 / FOTO:

La defensa de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, presentó por escrito sus argumentos ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto se dio en el marco de una vista pública programada para este viernes 22 de mayo para darle seguimiento al caso.

La audiencia fue programada para que los magistrados puedan conocer un recurso de casación interpuesto por la exfuncionaria para solicitar que se revoque la condena emitida en su contra en 2022 por haber denunciado al exjuez, Lesther Castellanos.

Organizaciones nacionales e internacionales señalaron que la referida diligencia estaba prevista inicialmente para septiembre de 2026, pero que "de forma inesperada" fue adelantada para este día. Asimismo, exigieron que se respeten todas las garantías judiciales al momento de resolver en este tema.

Las entidades recordaron que la exfiscal fue condenada a cuatro años de prisión conmutables y a ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, cuestionaron la solicitud de reparación económica planteada por la Procuraduría General de la Nación, que supera el cuarto de millón de quetzales, al considerarla una medida "desproporcionada e injusta".

En un comunicado emitido en las últimas horas, señalaron también que una eventual confirmación de la condena sentaría "un grave precedente" para quienes trabajan en la administración de justicia de manera independiente. También advirtieron que profundizaría las afectaciones personales, profesionales y emocionales sufridas por Laparra durante su privación de libertad.

En ese sentido, exhortaron a la Cámara Penal de la CSJ a garantizar los derechos fundamentales de la exfiscal y de otros operadores de justicia que enfrentan procesos similares.

Organizaciones internacionales piden garantías judiciales para Virginia Laparra

La Cámara Penal llevará a cabo este viernes una vista pública para conocer un recurso de la exfiscal Virginia Laparra con el que busca que se revierta la condena en su contra.

Virginia Laparra recibe premio por lucha contra la corrupción

La exfiscal anticorrupción guatemalteca Virginia Laparra fue reconocida con el premio Allard a la Integridad Internacional, uno de los galardones más importantes a nivel mundial en la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción. El anuncio se hizo en junio de 2025, aunque Laparra, actualmente en el exilio, no pudo asistir a la ceremonia.

Laparra fue jefa de la FECI en Quetzaltenango, donde lideró investigaciones contra redes de corrupción que involucraban a funcionarios, jueces y estructuras de poder. A raíz de su labor, enfrentó procesos penales que organizaciones han calificado como criminalización. Estuvo detenida durante casi dos años y, tras su liberación, optó por salir del país ante el riesgo a su seguridad.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

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