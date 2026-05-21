Cámara Penal analizará recurso de Virginia Laparra contra fallo condenatorio

La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) llevará a cabo este viernes, 22 de mayo, la vista pública correspondiente para dar seguimiento del recurso de casación interpuesto en contra de la sentencia emitida en contra de la exjefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra.
El caso fue conocido por un tribunal de Quetzaltenango, el cual dictó una condena de cuatro años de prisión conmutables contra la sindicada por el delito de abuso de autoridad. El expediente en el que fue señalada surgió debido a que Laparra denunció al ex juez Lesther Castellanos.
La exfiscal, quien se encuentra en el exilio, busca por la referida vía que se revierta la sentencia mencionada, pues durante el proceso que se ha seguido ha insistido en que no incurrió en actos ilegales.