 Ramiro Cepeda es el nuevo técnico de Cobán Imperial
Deportes

Técnico argentino Ramiro Cepeda regresa a la Liga Nacional

Tras un paso en Liga de Futbol Primera División, donde no logró el ansiado ascenso de la Universidad y Chiquimulilla, el sudamericano regresa al máximo circuito.

Compartir:
Ramiro Cepeda regresa a la Liga Nacional
Ramiro Cepeda regresa a la Liga Nacional / FOTO: Archivo

El técnico argentino, Ramiro Cepeda, se convirtió desde este día en el nuevo técnico de Cobán Imperial, que horas antes daba de baja al uruguayo Martín "Tato" García, quien también fue oficializado este jueves como el nuevo estratega del Deportivo Guastatoya.

La dolorosa eliminación ante Deportivo Mixco (dos goles en dos minutos) sigue pasando factura en el "Príncipe Azul", una institución que buscaba el título en el Clausura 2026 de la Liga Nacional.   

Aquella eliminación dejó grietas importantes entre la relación técnico-directivo, y este día la relación contractual con García quedó finalizada.

Deportivo Guastatoya presenta a su nuevo cuerpo técnico

Conoce todos los movimientos que hace el “Pecho Amarillo” de cara al inicio de la temporada 2026-2027.

Regreso de Ramiro Cepeda

Cobán Imperial necesita un técnico de confianza, que pueda venir a cambiar la mentalidad del cuadro cobanero y que lo haga protagonista de nuevo, con el objetivo principal de hacerlo campeón por tercera vez en la Liga Nacional.  

Y en esa línea, el "Príncipe Azul" se inclinó por el técnico Ramiro Cepeda, quien viene de fracasar en su travesía por la Liga de Futbol Primera División de Guatemala con la Universidad de San Carlos y el Deportivo Chiquimulilla.

"¡Bienvenido, Ramiro Cepeda! El entrenador argentino se incorpora a nuestra institución para asumir un nuevo reto al frente de los "Príncipes Azules". Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores", así dio la bienvenida el conjunto altaverapacense.

Foto embed
Ramiro Cepeda es el nuevo técnico de Cobán Imperial - CSD Cobán Imperial

Ramiro Cepeda estuvo en la Liga Nacional con el Antigua G. F. C., pero en mayo de 2023 dejó ser parte del "Panza Verde" luego de perder dos finales consecutivas (Apertura 2022 y Clausura 2023), una de ellas ante Cobán Imperial, hoy su nuevo club.

Luego pasó a la Primera División, donde quedó a cargo de la Universidad de San Carlos, donde no pudo lograr el ascenso y se quedó en rondas finales. Ramiro Cepeda siguió su travesía y lo hizo con Deportivo Chiquimulilla, uno de los clubes revelación en la "Liga de Ascenso", pero tras varios intentos también fracasó en el intento de llevarlos a la Liga Nacional.    

En Portada

EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizadot
Nacionales

EE. UU. insta a Guatemala a aprobar ley contra lavado para frenar al crimen organizado

12:47 PM, Mayo 21
Juzgado levanta inmovilización de finca vinculada a familia de Giammatteit
Nacionales

Juzgado levanta inmovilización de finca vinculada a familia de Giammattei

01:29 PM, Mayo 21
Había una mafia incrustada en el MP: Masaya explica denuncias contra exfiscales de FECIt
Nacionales

"Había una mafia incrustada en el MP": Masaya explica denuncias contra exfiscales de FECI

11:14 AM, Mayo 21
Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgadot
Nacionales

Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgado

01:44 PM, Mayo 21
Cristiano Ronaldo logra lo que hasta ahora le era imposible en Arabia Saudí t
Deportes

Cristiano Ronaldo logra lo que hasta ahora le era imposible en Arabia Saudí

01:54 PM, Mayo 21

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoFiscal GeneralReal MadridLiga NacionalEstados UnidosFIFA
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar