Ramiro Cepeda es el nuevo técnico de Cobán Imperial

El técnico argentino, Ramiro Cepeda, se convirtió desde este día en el nuevo técnico de Cobán Imperial, que horas antes daba de baja al uruguayo Martín "Tato" García, quien también fue oficializado este jueves como el nuevo estratega del Deportivo Guastatoya.
La dolorosa eliminación ante Deportivo Mixco (dos goles en dos minutos) sigue pasando factura en el "Príncipe Azul", una institución que buscaba el título en el Clausura 2026 de la Liga Nacional.
Aquella eliminación dejó grietas importantes entre la relación técnico-directivo, y este día la relación contractual con García quedó finalizada.
Regreso de Ramiro Cepeda
Cobán Imperial necesita un técnico de confianza, que pueda venir a cambiar la mentalidad del cuadro cobanero y que lo haga protagonista de nuevo, con el objetivo principal de hacerlo campeón por tercera vez en la Liga Nacional.
Y en esa línea, el "Príncipe Azul" se inclinó por el técnico Ramiro Cepeda, quien viene de fracasar en su travesía por la Liga de Futbol Primera División de Guatemala con la Universidad de San Carlos y el Deportivo Chiquimulilla.
"¡Bienvenido, Ramiro Cepeda! El entrenador argentino se incorpora a nuestra institución para asumir un nuevo reto al frente de los "Príncipes Azules". Le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa defendiendo nuestros colores", así dio la bienvenida el conjunto altaverapacense.
Ramiro Cepeda estuvo en la Liga Nacional con el Antigua G. F. C., pero en mayo de 2023 dejó ser parte del "Panza Verde" luego de perder dos finales consecutivas (Apertura 2022 y Clausura 2023), una de ellas ante Cobán Imperial, hoy su nuevo club.
Luego pasó a la Primera División, donde quedó a cargo de la Universidad de San Carlos, donde no pudo lograr el ascenso y se quedó en rondas finales. Ramiro Cepeda siguió su travesía y lo hizo con Deportivo Chiquimulilla, uno de los clubes revelación en la "Liga de Ascenso", pero tras varios intentos también fracasó en el intento de llevarlos a la Liga Nacional.