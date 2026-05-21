 Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgado
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Caso contra exdirigentes de 48 Cantones de Totonicapán cambia de juzgado

El expediente donde están señalados Luis Pacheco y Héctor Chaclán estará a cargo del juez Tercero Penal, Mynor Moto.

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Las autoridades de justicia confirmaron este jueves, 21 de mayo, el cambio de juzgado para conocer el caso que se sigue contra los exintegrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, entre otros líderes indígenas, por su presunta vinculación con las manifestaciones ciudadanas realizadas en 2023 en defensa de la democracia.

De acuerdo con la información obtenida, la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal, presidida por Alejandro Prado, aceptó una excusa presentada por el juez séptimo Penal, Fredy Orellana, para ya no continuar a cargo del expediente.

Con base en la referida resolución, se trasladó el caso al Juzgado Tercero Penal, a cargo del juez Mynor Moto, quien deberá resolver la situación de los procesados.

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